"Тоттенхэм" может сыграть против "Челси" с Моурой в нападении

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино намекнул, что ответный полуфинальный матч Кубка Лиги против "Челси" его команда может сыграть с вингером Лукасом Моурой в нападении.

Потеряв с травмой Харри Кейна и отпустив на Кубок Азии Сон Хен Мина, матч Премьер-Лиги против "Фулхэма" Почеттино решил сыграть с Фернандо Льоренте в нападении.



Испанец, которому в следующем месяце исполнится 34, провалил воскресное дерби. Льоренте отметился автоголом, а в концовке матча упустил отличный момент, пробив головой мимо ворот.



Уже в четверг "шпор" ожидает следующий матч. Команда Почеттино постарается удержать или развить минимальное преимущество после первой полуфинальной встречи с "Челси", и Маурисио подумывает о том, чтобы снарядить на острие Лукаса Моуру, который не сыграл с "дачниками" из-за травмы колена.



"Отсутствие Кейна и Сона не вызывает у нас беспокойства. Это шанс для других игроков. Мы отправимся к "Челси" с намерением одержать победу. Это будет тяжело, потому что у "Челси" очень хорошая команда".



"Надеюсь, Лукас Моура успеет вернуться в строй. Сегодня он занимался на тренировочной базе, но мы не хотели рисковать им в этом матче, потому что он не был готов на 100 процентов. Может быть, он займет место в запасе. Может быть, выйдет в старте", — цитирует Почеттино Evening Standard.