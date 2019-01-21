Давид Луис: "Все в "Челси" верят в футбол Сарри"

Давид Луис Защитник "Челси" Давид Луис заявил, что каждый в команде верит в философию главного тренера Маурицио Сарри.

В последние недели "синие" демонстрируют достаточно невыразительную игру, испытывая большие проблемы возле чужих ворот. После разочаровывающего поражения 2:0 от "Арсенала" в субботу Сарри даже публично раскритиковал своих подопечных.

Однако Луис уверяет, что команда не перестала верить в футбол Сарри. По мнению Давида, "Челси" не должен отказываться от своего стиля из-за возникших трудностей.

"Это наш стиль, наша философия. Думаю, если бы в начале сезона вас спросили, способен ли "Челси" удерживать мяч, вы ответили бы отрицательно. Теперь мы способны это делать, наравне с лучшим командами мира, но нам все еще нужно улучшить свою игру на заключительных 25 метрах поля".

"Это часть процесса. Когда ты стараешься чего-нибудь добиться, то непременно добьешься, если будешь в это верить. Если под давлением результатов ты начнешь постоянно что-то менять, из этого ничего не выйдет. Я верю в этот стиль, поэтому я знаю, что мы просто должны стараться стать лучше, как и любая другая команда в мире".

"То, чего Сарри добился до сих пор, впечатляет и удивляет, потому что обычно команде требуется год или два, как мы убедились в этом на примере "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", которые сейчас очень хорошо играют с мячом".

"Сарри трудится удивительным образом, поэтому мы должны постараться прибавить в деталях. Каждый верит в его работу и в него самого", — цитирует Луиса Sky Sports.


Метки Луис, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 21.01.2019 09:56 # blackdreamer
    ахахах а сколько в него верили наивных глориков в начале сезона
    жоржинья топ
    сарри бол все всех ебут
    чолчей чемпион
    = итог борьба за ЛЕ

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  2. scauzer11 21.01.2019 09:35 # scauzer11
    Шо, Опять)))

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  3. keane16 21.01.2019 09:34 # keane16
    Ну оно и понятно, это же пенсы, которые никогда умом не блистали

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  4. h22o 21.01.2019 09:25 # h22o
    кому как не Давиду знать, что у Сарри нет 2 лет, макс до конца сезона..
    Сольют?

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  5. j-silver 21.01.2019 09:20 # j-silver
    начинают сливать саррибол значит

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  6. tra-hall 21.01.2019 09:15 # tra-hall
    Начинается моча в уши.

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  7. sobersid 21.01.2019 09:08 # sobersid
    Тень Гендузи ))

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  8. cezar 21.01.2019 09:06 # cezar
    тупо вату катать 90 минут на поле... не интересно. Челси выглядит беззубо!
    Походу все таки Жозе был прав, какой смысл в красивом футболе если нет результата? нет кубков?
    по мне Челси играя от обороны выдавал кинжальные атаки нежели ката-вася с мячом

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