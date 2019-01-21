Давид Луис: "Все в "Челси" верят в футбол Сарри"

Защитник "Челси" Давид Луис заявил, что каждый в команде верит в философию главного тренера Маурицио Сарри.

В последние недели "синие" демонстрируют достаточно невыразительную игру, испытывая большие проблемы возле чужих ворот. После разочаровывающего поражения 2:0 от "Арсенала" в субботу Сарри даже публично раскритиковал своих подопечных.



Однако Луис уверяет, что команда не перестала верить в футбол Сарри. По мнению Давида, "Челси" не должен отказываться от своего стиля из-за возникших трудностей.



"Это наш стиль, наша философия. Думаю, если бы в начале сезона вас спросили, способен ли "Челси" удерживать мяч, вы ответили бы отрицательно. Теперь мы способны это делать, наравне с лучшим командами мира, но нам все еще нужно улучшить свою игру на заключительных 25 метрах поля".



"Это часть процесса. Когда ты стараешься чего-нибудь добиться, то непременно добьешься, если будешь в это верить. Если под давлением результатов ты начнешь постоянно что-то менять, из этого ничего не выйдет. Я верю в этот стиль, поэтому я знаю, что мы просто должны стараться стать лучше, как и любая другая команда в мире".



"То, чего Сарри добился до сих пор, впечатляет и удивляет, потому что обычно команде требуется год или два, как мы убедились в этом на примере "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", которые сейчас очень хорошо играют с мячом".



"Сарри трудится удивительным образом, поэтому мы должны постараться прибавить в деталях. Каждый верит в его работу и в него самого", — цитирует Луиса Sky Sports.