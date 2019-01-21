Давид Луис: "Все в "Челси" верят в футбол Сарри"
Защитник "Челси" Давид Луис заявил, что каждый в команде верит в философию главного тренера Маурицио Сарри.
В последние недели "синие" демонстрируют достаточно невыразительную игру, испытывая большие проблемы возле чужих ворот. После разочаровывающего поражения 2:0 от "Арсенала" в субботу Сарри даже публично раскритиковал своих подопечных.
Однако Луис уверяет, что команда не перестала верить в футбол Сарри. По мнению Давида, "Челси" не должен отказываться от своего стиля из-за возникших трудностей.
"Это наш стиль, наша философия. Думаю, если бы в начале сезона вас спросили, способен ли "Челси" удерживать мяч, вы ответили бы отрицательно. Теперь мы способны это делать, наравне с лучшим командами мира, но нам все еще нужно улучшить свою игру на заключительных 25 метрах поля".
"Это часть процесса. Когда ты стараешься чего-нибудь добиться, то непременно добьешься, если будешь в это верить. Если под давлением результатов ты начнешь постоянно что-то менять, из этого ничего не выйдет. Я верю в этот стиль, поэтому я знаю, что мы просто должны стараться стать лучше, как и любая другая команда в мире".
"То, чего Сарри добился до сих пор, впечатляет и удивляет, потому что обычно команде требуется год или два, как мы убедились в этом на примере "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", которые сейчас очень хорошо играют с мячом".
"Сарри трудится удивительным образом, поэтому мы должны постараться прибавить в деталях. Каждый верит в его работу и в него самого", — цитирует Луиса Sky Sports.
21.01.2019 09:00
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Последние комментарии:
ахахах а сколько в него верили наивных глориков в начале сезона
жоржинья топ
сарри бол все всех ебут
чолчей чемпион
= итог борьба за ЛЕ
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Шо, Опять)))
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Ну оно и понятно, это же пенсы, которые никогда умом не блистали
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кому как не Давиду знать, что у Сарри нет 2 лет, макс до конца сезона..
Сольют?
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начинают сливать саррибол значит
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Начинается моча в уши.
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Тень Гендузи ))
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тупо вату катать 90 минут на поле... не интересно. Челси выглядит беззубо!
Походу все таки Жозе был прав, какой смысл в красивом футболе если нет результата? нет кубков?
по мне Челси играя от обороны выдавал кинжальные атаки нежели ката-вася с мячом
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