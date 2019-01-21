Сульшер: "Рэшфорд на одном уровне с Роналду и Руни для этого возраста"

Криштиану Роналду и Маркус Рэшфорд Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что после своих первых 150 матчей за клуб нападающий Маркус Рэшфорд на одном уровне с легендарными Криштиану Роналду и Уэйном Руни на этой же стадии.

Победа 2:1 над "Брайтоном" в субботу стала 150-м матчем для 21-летнего Рэшфорда за клуб с "Олд Траффорд". Этот рубеж Маркус отметил своим 41-м голом в красной футболке.

В свое время Роналду и Руни тоже дебютировали за "красных дьяволов" в возрасте 18 лет, как и Рэшфорд. При этом в своих первых 150 матчах Криштиану отличился 25 раз, а Уэйн — 45. Сульшер убежден, что Маркус имеет все шансы построить такую же блестящую карьеру, как и эти двое.

"Да, он на их уровне для этого возраста. Он совершенно точно способен стать игроком абсолютного топ-уровня. Ему только 21, но зрелость и трудолюбие, которые он демонстрирует, тянут больше, чем на 21 год".

"Чем больше ты забиваешь, тем больше ты веришь, что будешь забивать и дальше. Чем больше ты забиваешь, тем больше веришь в себя и в то, что снова будешь открываться на ударных позициях. Он много практикуется на тренировках, и это великолепно".

"Он настоящий манкунианец. Его невозможно запинать или запугать. Он готов сражаться и готов постоять за себя и за товарища. Работать с ним — одно удовольствие", — цитирует Сульшера The Guardian.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Руни, Рэшфорд, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1286

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  1. dallaslp 21.01.2019 08:51 # dallaslp
    на уровне Высоцкого

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  2. januzaj00 21.01.2019 08:46 # januzaj00
    Реш действительно хорош для своего возраста. Умные решения принимает на поле

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  3. qwerd 21.01.2019 08:37 # qwerd
    Вот- НАСТОЯЩЕЕ будущее Англии, а не кто-то другой

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  4. makaku 21.01.2019 08:20 # makaku
    Пошлите его запинаем пацаны

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