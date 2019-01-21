Сульшер: "Рэшфорд на одном уровне с Роналду и Руни для этого возраста"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что после своих первых 150 матчей за клуб нападающий Маркус Рэшфорд на одном уровне с легендарными Криштиану Роналду и Уэйном Руни на этой же стадии.

Победа 2:1 над "Брайтоном" в субботу стала 150-м матчем для 21-летнего Рэшфорда за клуб с "Олд Траффорд". Этот рубеж Маркус отметил своим 41-м голом в красной футболке.



В свое время Роналду и Руни тоже дебютировали за "красных дьяволов" в возрасте 18 лет, как и Рэшфорд. При этом в своих первых 150 матчах Криштиану отличился 25 раз, а Уэйн — 45. Сульшер убежден, что Маркус имеет все шансы построить такую же блестящую карьеру, как и эти двое.



"Да, он на их уровне для этого возраста. Он совершенно точно способен стать игроком абсолютного топ-уровня. Ему только 21, но зрелость и трудолюбие, которые он демонстрирует, тянут больше, чем на 21 год".



"Чем больше ты забиваешь, тем больше ты веришь, что будешь забивать и дальше. Чем больше ты забиваешь, тем больше веришь в себя и в то, что снова будешь открываться на ударных позициях. Он много практикуется на тренировках, и это великолепно".



"Он настоящий манкунианец. Его невозможно запинать или запугать. Он готов сражаться и готов постоять за себя и за товарища. Работать с ним — одно удовольствие", — цитирует Сульшера The Guardian.