Сарри не считает, что рисковал, критикуя игроков "Челси"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри не считает, что он поступил рискованно, подвергнув своих игроков критике на публике.

Напомним, после поражения 2:0 от "Арсенала" в субботу Сарри жестко раскритиковал подопечных, специально перейдя на итальянский, чтобы лучше выразить свою мысль во время пресс-конференции.



Маурицио говорил, что ему крайне сложно мотивировать своих игроков, а также заявил, что причина поражения кроется в области настроя футболистов, а не выбора тренером тактики.



Тирада Сарри даже напомнила о его коллеге Жозе Моуриньо, который открыто упрекал игроков "Манчестер Юнайтед", потеряв контроль над над раздевалкой, а затем — и свою работу. Однако Маурицио не видит в этом риска для себя.



"Таков моя характер. Я не думаю, что это рискованно. Это игроки — толковые парни, поэтому я не думаю, что чем-либо рискую. Я сказал, что игроков сложно мотивировать, но в то же время здесь есть здравомыслящие игроки, которые прислушаются и не поймут это неправильно".



"Какой-то незначительный риск может быть, но я не вижу его. Таков мой характер — я говорю, что думаю. Да, иногда такого рода речи могут кого-то расстроить или создать какой-то конфликт, однако никто долго не дуется после этого", — цитирует Сарри The Guardian.