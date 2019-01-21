Контракт Озила или большая проблема Эмери

Решение заключить новый контракт с Месутом Озилом в январе прошлого года было важным стратегическим ходом "Арсенала", но теперь оно осложняет работу тренеру команды Унаи Эмери.

Год назад "канониры" уже изменили структуру управления кадрами и вовсю готовились к уходу Арсена Венгера, хотя об этом еще не было объявлено официально. По ходу зимнего трансферного окна клуб очень удачно продал в "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса, получив взамен Генриха Мхитаряна. Нюанс, который опускался в тот момент — зарплата нового игрока. Согласно контракту в "Арсенале", Мхитарян получает 200 фунтов в неделю — в два раза больше, чем до него зарабатывал Санчес. Тогда же клуб приобрел нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга на оклад в 250 тысяч фунтов.



После этого "канониры" подписали новый контракт с Озилом — ход, который выглядел абсолютным успехом на тот момент, ведь уже через полгода Месут мог бы стать свободным агентам. Некоторым топ-клубам приписывали интерес к главной звезде "Арсенала", но его подпись под контрактом стала важным вложением в будущее клуба без Арсена Венгера. Правда, сам Венгер, годами чутко следивший за зарплатной ведомостью, по слухам, был против. Не столько против Озила, сколько против цифр в его новом контракте. Теперь немцу полагается 350 тысяч фунтов стерлингов каждые семь дней — сумма, которая сделала игрока шестой команды Англии одним из самых высокооплачиваемых в Европе.



Унаи Эмери достался фундамент с тремя звездами на долгосрочных контрактах, что при этом ограничивало пространство для новых маневров. Ведомость "Арсенала" нагрузили до предела, и отсюда возникла проблема Аарона Рэмси. Один из лучших игроков "канониров" последних лет и главных их старожил, скорее всего, покинет клуб бесплатно ближайшим летом. "Арсенал" просто не может предложить ему достойный контракт из-за бремени от сделок, заключенных прошлой зимой.



В то же время сам Эмери, вероятно, был бы рад сохранить Рэмси, который и сейчас демонстрирует свою эффективность выходами со скамейки. Тренер не может положиться на валлийца в полной мере, понимая, что тот вскоре покинет Лондон — строить игру команды от Рэмси было бы нелогично. Все бы ничего, если бы Эмери получал мощную отдачу от трех игроков на больших контрактах, но среди них безотказно выступает только Обамеянг.



Худшая ситуация — с Месутом Озилом, против огромного контракта которого, предположительно, выступал Венгер. Его наличие в команде мешает Эмери как сохранить более желанного Рэмси, так и подписать сильных футболистов со стороны. Использовать Озила на поле Эмери не хочет. Он очень серьезно взялся за перестройку команды и не планирует поддерживать немца только по факту наличия у него огромного таланта и подвигов в более проходных матчах. Предыдущий менеджер "Арсенала" был слишком лоялен к своим игрокам, и Эмери пытается кардинально изменить эту ситуацию.



Озил перестал попадать даже в заявку "Арсенала", но в отношении Эмери нет ничего личного. Источники в клубе сообщали о том, что Месут — единственный игрок "Арсенала", который не проникся идеями нового тренера. В 30 лет немец уже не видит мотивации играть не так, как ему привычно. Эмери хочет видеть со стороны Озила больше прессинга соперников и больше работы без мяча. Футболист, видимо, разочаровал тренера недостатком желания в этом плане, а достоинства Озила в тех же проходных матчах Эмери не впечатляют. Точнее, ему их мало, тем более что своей задачей новый тренер видит улучшение менталитета команды, которую долгое время олицетворял почти гениальный, но очень непостоянный Месут.



Немец перестал играть после замены в перерыве матча с "Брайтоном", и тут Эмери проявил дополнительную жесткость. Возможно, в январе он также хочет отчетливее подчеркнуть свою готовность попрощаться с Озилом. Унаи Эмери, скорее всего, окончательно разочаровался в немецкой звезде и будет рад, если уход Месута разгрузит зарплатную ведомость и предоставит возможность усилить состав. Но и здесь существует проблема. Далеко не факт, что кто-то из клубов возьмет на себя зарплату в 350 тысяч фунтов как для игрока, имеющего репутацию одаренного лентяя. Получал ли "Арсенал" в последние пять лет реальные предложение о покупке футболиста, которого клуб сделал самым высокооплачиваемым в своей истории? Не факт.





Формируя даже не основу, а скамейку, Унаи Эмери вынужден выбирать, кого — Аарона Рэмсси или Месута Озила — внесет в заявку. Речь о двух самых креативных полузащитниках "Арсенала" последних лет, на одного из которых тренер рассчитывать в полной мере не может, а на другого — не хочет. Ситуация, в которой оказался Эмери, объяснима, как и позиция самого тренера. Но выход может быть сложным. Как бы там ни было, а отсутствие Озила на поле — личное решение испанского наставника. Результаты "Арсенала" в последнее время пошли на спад, и медиа не станут долго разбираться в причинах. Любой разбор ошибок Унаи Эмери будет начинаться с его отношения к Месуту Озилу.



Иван Громиков специально для FAPL.ru