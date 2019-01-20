Сульшер подтвердил, Погба — штатный пенальтист "Юнайтед"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что полузащитник Поль Погба был восстановлен в статусе штатного пенальтиста команды.

В конце октября Погба отметился пижонским исполнением 11-метрового в матче против "Эвертона", не сумев пробить голкипера Джордана Пикфорда. Однако в субботу против "Брайтона" именно Поль подошел к точке, послав мяч в цель и поспособствовав седьмой кряду победе "Юнайтед". Сульшер планирует доверять пенальти французу и дальше.



"Поль — наш штатный пенальтист, однако у нас есть и другие игроки, умеющие исполнять пенальти, а это ключ ко всему. Если они хотят исполнить пенальти, то могут это обсудить между собой, но Поль — номер один в списке".



"Он реализовал пенальти, и это важнее всего. Я бы не стал бить, как он. Я бы разбежался и врезал по мячу, но он делает это спокойно".



"У него было две минуты перед ударом, и это показывает, насколько он хладнокровен. Кроме того, он наслаждается игрой в футбол. Да и кому бы не понравилось играть перед "Стретфорд Энд"? — сообщил Сульшер MUTV.