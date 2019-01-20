Алли пополнил список потерь "Тоттенхэма"

Деле Алли Кадровые проблемы "Тоттенхэма" усугубились травмой задней поверхности бедра полузащитника Деле Алли.

Накануне матча против "Фулхэма" главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино заявил, что не считает отсутствие Харри Кейна и Сон Хен Мина критичным, назвав одним из вариантов решения проблемы в нападении перевод на эту позицию Алли.

Однако теперь Почеттино лишается и этого варианта игры. На 86-й минуте победного для "Тоттенхэма" дерби (1:2) 22-летний Алли покинул поле с повреждением, степень которого еще предстоит установить докторам.

"Думаю, все мы видели, что это травма задней поверхности бедра его левой ноги. Нам нужно будет оценить его состояние в ближайшие дни. Надеюсь, он избежал серьезной травмы", — цитирует Почеттино BBC.


Метки Алли, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2019 22:05

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  1. manutd-20champ 20.01.2019 23:01 # manutd-20champ
    всем здоровья.
    привет леви.
    ничего, есть молодняк, вытянет.

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  2. ccchelsea 20.01.2019 22:47 # ccchelsea
    Прекрасная новость.

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  3. pistolero-lfc 20.01.2019 22:17 # pistolero-lfc
    У Почеттино появилась возможность потренировать состав уровня М.Ю

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  4. ben-arfa 20.01.2019 22:15 # ben-arfa
    Бедный Покет...

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