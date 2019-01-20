У Беллерина подозревают травму крестообразных связок колена
Правый защитник "Арсенала" Эктор Беллерин уже не сыграет в этом сезоне, если опасения насчет травмы крестообразных связок колена подтвердятся.
Потеря Беллерина стала, пожалуй, единственной ложкой дегтя в победе "канониров" над "Челси" накануне вечером (2:0). Эктор получил свое повреждение без контакта с кем-либо из игроков соперника, лишь неудачно подвернув ногу.
Поле "Эмирейтс" 23-летний испанец покидал на носилках, и главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери сразу заявил, что у него плохое предчувствие насчет соотечественника.
Как сообщает Daily Mirror, у Беллерина подозревают травму крестообразных связок левого колена. Доктора надеялись, что Эктор мог отделаться надрывом мениска, однако все свидетельствует о том, что повреждение серьезнее.
В ближайшие несколько дней, когда Беллерин пройдет более тщательное обследование, "Арсенал" подтвердит диагноз. Если не случится чуда, Эктор останется вне игры на шесть-девять месяцев.
Добавим, что в данный момент с аналогичной травмой отсутствует партнер Беллерина по обороне Роб Холдинг.
20.01.2019 21:45
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Последние комментарии:
Да все норм будет
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Пиздец, вообще не понял как он сломался!
Ещё и так серьезно
Здоровья пацану!
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Это какая то мистика
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"ееееее, 6 месяцев гомоебли", - прокомментировал Беллерин свою травму
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пи3дец, жалко игрок нормальный, был по крайней мере.
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Те гг, которые злорадствовали после травмы Окса, получат бумерангом по шнуркам.
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Здоровья
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Веганов как косой выкашивают.
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А вот и отмазочки пришли
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