У Беллерина подозревают травму крестообразных связок колена

Эктор Беллерин Правый защитник "Арсенала" Эктор Беллерин уже не сыграет в этом сезоне, если опасения насчет травмы крестообразных связок колена подтвердятся.

Потеря Беллерина стала, пожалуй, единственной ложкой дегтя в победе "канониров" над "Челси" накануне вечером (2:0). Эктор получил свое повреждение без контакта с кем-либо из игроков соперника, лишь неудачно подвернув ногу.

Поле "Эмирейтс" 23-летний испанец покидал на носилках, и главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери сразу заявил, что у него плохое предчувствие насчет соотечественника.

Как сообщает Daily Mirror, у Беллерина подозревают травму крестообразных связок левого колена. Доктора надеялись, что Эктор мог отделаться надрывом мениска, однако все свидетельствует о том, что повреждение серьезнее.

В ближайшие несколько дней, когда Беллерин пройдет более тщательное обследование, "Арсенал" подтвердит диагноз. Если не случится чуда, Эктор останется вне игры на шесть-девять месяцев.

Добавим, что в данный момент с аналогичной травмой отсутствует партнер Беллерина по обороне Роб Холдинг.


Метки Арсенал, Беллерин, травмы

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2019 21:45

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  1. smokekush 20.01.2019 22:30 # smokekush
    Да все норм будет

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  2. pauk 20.01.2019 22:17 # pauk
    Пиздец, вообще не понял как он сломался!
    Ещё и так серьезно
    Здоровья пацану!

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  3. pistolero-lfc 20.01.2019 22:16 # pistolero-lfc
    Это какая то мистика

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  4. monsieurgood 20.01.2019 22:14 # monsieurgood
    "ееееее, 6 месяцев гомоебли", - прокомментировал Беллерин свою травму

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  5. lexa-arsenal 20.01.2019 22:12 # lexa-arsenal
    пи3дец, жалко игрок нормальный, был по крайней мере.

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  6. electric 20.01.2019 22:01 # electric
    Те гг, которые злорадствовали после травмы Окса, получат бумерангом по шнуркам.

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  7. arsenalekc 20.01.2019 21:59 # arsenalekc
    Здоровья

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  8. brown-ale 20.01.2019 21:57 # brown-ale
    Веганов как косой выкашивают.

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  9. mr-tsoy 20.01.2019 21:52 # mr-tsoy
    А вот и отмазочки пришли

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