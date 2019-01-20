У Беллерина подозревают травму крестообразных связок колена

Правый защитник "Арсенала" Эктор Беллерин уже не сыграет в этом сезоне, если опасения насчет травмы крестообразных связок колена подтвердятся.

Потеря Беллерина стала, пожалуй, единственной ложкой дегтя в победе "канониров" над "Челси" накануне вечером (2:0). Эктор получил свое повреждение без контакта с кем-либо из игроков соперника, лишь неудачно подвернув ногу.



Поле "Эмирейтс" 23-летний испанец покидал на носилках, и главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери сразу заявил, что у него плохое предчувствие насчет соотечественника.



Как сообщает Daily Mirror, у Беллерина подозревают травму крестообразных связок левого колена. Доктора надеялись, что Эктор мог отделаться надрывом мениска, однако все свидетельствует о том, что повреждение серьезнее.



В ближайшие несколько дней, когда Беллерин пройдет более тщательное обследование, "Арсенал" подтвердит диагноз. Если не случится чуда, Эктор останется вне игры на шесть-девять месяцев.



Добавим, что в данный момент с аналогичной травмой отсутствует партнер Беллерина по обороне Роб Холдинг.