Крайний защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан близок к переходу в "Ювентус" на правах аренды до конца сезона.

За три с половиной года на "Олд Траффорд" Дармиан провел 59 матчей в Премьер-Лиге, но так и не смог стать основным игроком ни при Луи Ван Гале, ни при Жозе Моуриньо.



После прихода на тренерский мостик Оле Гуннара Сульшера 29-летний итальянец сыграл лишь одну минуту, и теперь, вероятно, вернется в Серию А. Сам Дармиан этого очень хочет и надеется получить соответствующее разрешение "Юнайтед".



Как сообщает The Guardian, арендное соглашение двух клубов будет предусматривать опцию последующего выкупа примерно за 8 миллионов евро (7.1 млн. фунтов), но чтобы получить эти деньги, "Юнайтед" придется автоматически продлить на 12 месяцев истекающий в конце сезона контракт Маттео.