"Тоттенхэм" вырвал победу у "Фулхэма" на последних секундах

Харри Уинкс Гол Харри Уинкса за считанные секунды до финального свистка позволил "Тоттенхэму" вырвать победу против "Фулхэма" — 1:2.

Новичок "дачников" Райан Бабель сразу получил место в стартовом составе, заменив на левом фланге Райана Сессеньона.

"Шпоры" недосчитались из-за травм Муссу Сиссоко и Харри Кейна. Вместо них двоих, Бена Дэвиса и Сон Хен Мина появились Давинсон Санчес, Фернандо Льоренте Бен Дэвис и Эрик Ламела.

Бабель мог сделать свой дебют идеальным на 12-й минуте. Райан, ворвавшись в штрафную площадь по левому краю с висящим Санчесом на плече, уже расстреливал угол ворот, но Уго Льорис сыграл блестяще.

"Фулхэм" меньше владел с мячом, но смотрелся достаточно дерзко, а на 17-й минуте даже открыл счет. Вернее, это сделал нападающий гостей Льоренте, ногой отправив снаряд в свои ворота после подачи соперником углового — 1:0.

Естественно, "Тоттенхэм" пошел отыгрываться, но смотрелось это неубедительно. "Дачники" регулярно огрызались, а на 41-й минуте Александар Митрович даже во второй раз отправил мяч в ворота Льориса, правда, из офсайда.

А в начале второго тайма "шпорам" удалось отыграться. Рим махнул мячом мимо мяча на подступах к штрафной, чем воспользовался Кристиан Эриксен, выполнив точнейшую передачу к дальней штанге на голову Деле Алли — 1:1.

Инициатива, а с ней и мяч целиком перешли к гостям. На 60-й минуте Роуз взял игру на себя, ворвался в штрафную и с рикошетом пробил в перекладину.

Вскоре "Фулхэм" приспособился и сбил темп. "Тоттенхэму" же по-прежнему не хватало остроты. На 82-й минуте Льоренте едва не исправился за автогол, однако его попытка замкнуть головой подачу с фланга вышла неточной.

Когда компенсированное время уже практически истекло, и казалось, ничьей не избежать, Харри Уинкс пробил головой с трех метров после подачи с фланга Жорж-Кевина Нкуду, заменившего травмированного Алли — 1:2.

"Тоттенхэм" чудесным образом вырвал победу — Фортуна вернула должок команде Маурисио Почеттино за матч против "Манчестер Юнайтед". Однако проблемы в нападении и потеря с травмой Деле Алли говорят, что "шпоры" остаются в затруднительном положении.

"Фулхэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2019 20:55

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Последние комментарии:




  1. ray-black 20.01.2019 21:40 # ray-black
    Боюсь что без приобретений обойтись не получится. Мы как ракета. Летим к цели, а по дороге отлетают ступени, но еще летим. Неизвестно что с Алли, но очень было похоже на надрыв задней поверхности бедра. Это 2 недели минимум. Надо, если не купить, то хотя бы арендовать пару игроков. Пусть не молодых и не сильно перспективных, но опытных, которые дадут результат здесь и сейчас. Сегодня повезло спасти матч против аутсайдера, но с такими потерями и с пустой скамейкой велик риск даже просто лишиться места в ЛЧ, не говоря уже о каких то там трофеях.

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  2. wolfsmensch 20.01.2019 21:38 # wolfsmensch
    и никто не обратил внимание на написанное в статье: "вместо Бена Дэвиса появился Бен Дэвис"
    Тоттенхэму удачи! Надеюсь, что останутся в четверке

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  3. monsieurgood 20.01.2019 21:32 # monsieurgood
    "а что, если перестать покупать всякое говно в комануд? да ну нет, бред какой-то", - Абраша о "Челси"

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  4. chelsiukpro 20.01.2019 21:25 # chelsiukpro
    Дачники лохи решили что можно выграть и на последней минуте надож заброс корявый зделать что куры в атаку успели сходить и забить! Надо было потенуть время пасами хоть 1 очко былобы а они как лохи надеялись на 3! Ждём курей на Бридже..

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  5. bale- 20.01.2019 21:25 # bale-
    вбил в поиске "юлиан петоров"
    выскочило это
    ахахахаххаха бл

    https://pp.userapi.com/c319722/v319722015/13f5/9xvLMBF7Djk.jpg

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  6. bale- 20.01.2019 21:23 # bale-
    молдоване бастарды румын, запоминайте

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  7. lexa-arsenal 20.01.2019 21:22 # lexa-arsenal
    Ормяне сучки грузин, скриньте

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  8. fowler9 20.01.2019 21:21 # fowler9
    Адекватность пала вместе с Премьершипом
    Запарили жаловаться

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  9. monsieurgood 20.01.2019 21:21 # monsieurgood
    столько любви и адекватности здесь

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  10. ibe 20.01.2019 21:20 # ibe
    столько ненависти и неадекватов здесь..

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  11. monsieurgood 20.01.2019 21:19 # monsieurgood
    смотрю видос "10 реальных приведений заснятых камерой". жду, когда покажут личную жизнь фапловчан

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  12. liverpool22 20.01.2019 21:18 # liverpool22
    Знаете почему Сити не является Топ клубом? а потому что играя в ЛЧ, он не создаёт ощущения как допустим Барса, Реал, Бавария или Юве, что способны выиграть при любых обстоятельствах, и мне смешно смотреть на коэффициент в буках за Сити 1.4 против 8 у Шальке. Слишком завышенный кэф, разве что это иллюстрация проблем Шальке нежели Топовость сити.

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  13. monsieurgood 20.01.2019 21:16 # monsieurgood
    не видел игру. чо, петухи опять симулировали?

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  14. lexa-arsenal 20.01.2019 21:14 # lexa-arsenal
    в мае когда ввд споткнется об ногу алисона и лузерка прое6ет титул))))

    Источник: http://fapl.ru/posts/68247/?c=1

    Очень вероятный сценарий, во ржака будет, можно мемчики пилить

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  15. bale- 20.01.2019 21:14 # bale-
    >выезжал на стрелку с гритом чтобы отпиздить
    >называет его братишкой и мямлит его писос

    типичный цыган жулиан ахаха

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  16. alexomck 20.01.2019 21:10 # alexomck
    АПЛ самая плотная лига, здесь каждый может выиграть у каждого, говорили они:) Барса по очкам после 20 тура на 3 месте была бы в АПЛ, Реал вовсе на 6ом:)
    Ливерпули с Ситями по два вагона всем привозят, так и продолжат эйпиэлы терпеть от спашек в еврокубках, чисто лига без конкуренции:))

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  17. rap-woiska 20.01.2019 21:10 # rap-woiska
    петухи молодцы, безкомпроммисная тима , ноль ничеек )лул

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  18. fowler9 20.01.2019 21:09 # fowler9
    Далбаебик разбудил фаплю)))

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  19. liverfun 20.01.2019 21:07 # liverfun
    справедливости ради, льоренте должен был забивать на 10 минут раньше. а так тяжко петушкам сейчас придется. шанс для сарри реабилитироваться и выйти в финал кал

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  20. ray-black 20.01.2019 21:06 # ray-black
    Вот так. Назло всем. Поусон как мог оберегал ничейку для даунов во главе с сербским быдлом. да не справился судьишка. придется отдавать Вудворту задаток.

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