"Тоттенхэм" вырвал победу у "Фулхэма" на последних секундах

Гол Харри Уинкса за считанные секунды до финального свистка позволил "Тоттенхэму" вырвать победу против "Фулхэма" — 1:2.

Новичок "дачников" Райан Бабель сразу получил место в стартовом составе, заменив на левом фланге Райана Сессеньона.



"Шпоры" недосчитались из-за травм Муссу Сиссоко и Харри Кейна. Вместо них двоих, Бена Дэвиса и Сон Хен Мина появились Давинсон Санчес, Фернандо Льоренте Бен Дэвис и Эрик Ламела.



Бабель мог сделать свой дебют идеальным на 12-й минуте. Райан, ворвавшись в штрафную площадь по левому краю с висящим Санчесом на плече, уже расстреливал угол ворот, но Уго Льорис сыграл блестяще.



"Фулхэм" меньше владел с мячом, но смотрелся достаточно дерзко, а на 17-й минуте даже открыл счет. Вернее, это сделал нападающий гостей Льоренте, ногой отправив снаряд в свои ворота после подачи соперником углового — 1:0.



Естественно, "Тоттенхэм" пошел отыгрываться, но смотрелось это неубедительно. "Дачники" регулярно огрызались, а на 41-й минуте Александар Митрович даже во второй раз отправил мяч в ворота Льориса, правда, из офсайда.



А в начале второго тайма "шпорам" удалось отыграться. Рим махнул мячом мимо мяча на подступах к штрафной, чем воспользовался Кристиан Эриксен, выполнив точнейшую передачу к дальней штанге на голову Деле Алли — 1:1.



Инициатива, а с ней и мяч целиком перешли к гостям. На 60-й минуте Роуз взял игру на себя, ворвался в штрафную и с рикошетом пробил в перекладину.



Вскоре "Фулхэм" приспособился и сбил темп. "Тоттенхэму" же по-прежнему не хватало остроты. На 82-й минуте Льоренте едва не исправился за автогол, однако его попытка замкнуть головой подачу с фланга вышла неточной.



Когда компенсированное время уже практически истекло, и казалось, ничьей не избежать, Харри Уинкс пробил головой с трех метров после подачи с фланга Жорж-Кевина Нкуду, заменившего травмированного Алли — 1:2.



"Тоттенхэм" чудесным образом вырвал победу — Фортуна вернула должок команде Маурисио Почеттино за матч против "Манчестер Юнайтед". Однако проблемы в нападении и потеря с травмой Деле Алли говорят, что "шпоры" остаются в затруднительном положении.



"Фулхэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче