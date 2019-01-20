"Тоттенхэм" вырвал победу у "Фулхэма" на последних секундах
Гол Харри Уинкса за считанные секунды до финального свистка позволил "Тоттенхэму" вырвать победу против "Фулхэма" — 1:2.
Новичок "дачников" Райан Бабель сразу получил место в стартовом составе, заменив на левом фланге Райана Сессеньона.
"Шпоры" недосчитались из-за травм Муссу Сиссоко и Харри Кейна. Вместо них двоих, Бена Дэвиса и Сон Хен Мина появились Давинсон Санчес, Фернандо Льоренте Бен Дэвис и Эрик Ламела.
Бабель мог сделать свой дебют идеальным на 12-й минуте. Райан, ворвавшись в штрафную площадь по левому краю с висящим Санчесом на плече, уже расстреливал угол ворот, но Уго Льорис сыграл блестяще.
"Фулхэм" меньше владел с мячом, но смотрелся достаточно дерзко, а на 17-й минуте даже открыл счет. Вернее, это сделал нападающий гостей Льоренте, ногой отправив снаряд в свои ворота после подачи соперником углового — 1:0.
Естественно, "Тоттенхэм" пошел отыгрываться, но смотрелось это неубедительно. "Дачники" регулярно огрызались, а на 41-й минуте Александар Митрович даже во второй раз отправил мяч в ворота Льориса, правда, из офсайда.
А в начале второго тайма "шпорам" удалось отыграться. Рим махнул мячом мимо мяча на подступах к штрафной, чем воспользовался Кристиан Эриксен, выполнив точнейшую передачу к дальней штанге на голову Деле Алли — 1:1.
Инициатива, а с ней и мяч целиком перешли к гостям. На 60-й минуте Роуз взял игру на себя, ворвался в штрафную и с рикошетом пробил в перекладину.
Вскоре "Фулхэм" приспособился и сбил темп. "Тоттенхэму" же по-прежнему не хватало остроты. На 82-й минуте Льоренте едва не исправился за автогол, однако его попытка замкнуть головой подачу с фланга вышла неточной.
Когда компенсированное время уже практически истекло, и казалось, ничьей не избежать, Харри Уинкс пробил головой с трех метров после подачи с фланга Жорж-Кевина Нкуду, заменившего травмированного Алли — 1:2.
"Тоттенхэм" чудесным образом вырвал победу — Фортуна вернула должок команде Маурисио Почеттино за матч против "Манчестер Юнайтед". Однако проблемы в нападении и потеря с травмой Деле Алли говорят, что "шпоры" остаются в затруднительном положении.
"Фулхэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
20.01.2019 20:55
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Последние комментарии:
Боюсь что без приобретений обойтись не получится. Мы как ракета. Летим к цели, а по дороге отлетают ступени, но еще летим. Неизвестно что с Алли, но очень было похоже на надрыв задней поверхности бедра. Это 2 недели минимум. Надо, если не купить, то хотя бы арендовать пару игроков. Пусть не молодых и не сильно перспективных, но опытных, которые дадут результат здесь и сейчас. Сегодня повезло спасти матч против аутсайдера, но с такими потерями и с пустой скамейкой велик риск даже просто лишиться места в ЛЧ, не говоря уже о каких то там трофеях.
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и никто не обратил внимание на написанное в статье: "вместо Бена Дэвиса появился Бен Дэвис"
Тоттенхэму удачи! Надеюсь, что останутся в четверке
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"а что, если перестать покупать всякое говно в комануд? да ну нет, бред какой-то", - Абраша о "Челси"
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Дачники лохи решили что можно выграть и на последней минуте надож заброс корявый зделать что куры в атаку успели сходить и забить! Надо было потенуть время пасами хоть 1 очко былобы а они как лохи надеялись на 3! Ждём курей на Бридже..
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вбил в поиске "юлиан петоров"
выскочило это
ахахахаххаха бл
https://pp.userapi.com/c319722/v319722015/13f5/9xvLMBF7Djk.jpg
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молдоване бастарды румын, запоминайте
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Ормяне сучки грузин, скриньте
(ответить)
Адекватность пала вместе с Премьершипом
Запарили жаловаться
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столько любви и адекватности здесь
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столько ненависти и неадекватов здесь..
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смотрю видос "10 реальных приведений заснятых камерой". жду, когда покажут личную жизнь фапловчан
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Знаете почему Сити не является Топ клубом? а потому что играя в ЛЧ, он не создаёт ощущения как допустим Барса, Реал, Бавария или Юве, что способны выиграть при любых обстоятельствах, и мне смешно смотреть на коэффициент в буках за Сити 1.4 против 8 у Шальке. Слишком завышенный кэф, разве что это иллюстрация проблем Шальке нежели Топовость сити.
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не видел игру. чо, петухи опять симулировали?
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в мае когда ввд споткнется об ногу алисона и лузерка прое6ет титул))))
Источник: http://fapl.ru/posts/68247/?c=1
Очень вероятный сценарий, во ржака будет, можно мемчики пилить
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>выезжал на стрелку с гритом чтобы отпиздить
>называет его братишкой и мямлит его писос
типичный цыган жулиан ахаха
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АПЛ самая плотная лига, здесь каждый может выиграть у каждого, говорили они:) Барса по очкам после 20 тура на 3 месте была бы в АПЛ, Реал вовсе на 6ом:)
Ливерпули с Ситями по два вагона всем привозят, так и продолжат эйпиэлы терпеть от спашек в еврокубках, чисто лига без конкуренции:))
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петухи молодцы, безкомпроммисная тима , ноль ничеек )лул
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Далбаебик разбудил фаплю)))
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справедливости ради, льоренте должен был забивать на 10 минут раньше. а так тяжко петушкам сейчас придется. шанс для сарри реабилитироваться и выйти в финал кал
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Вот так. Назло всем. Поусон как мог оберегал ничейку для даунов во главе с сербским быдлом. да не справился судьишка. придется отдавать Вудворту задаток.
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