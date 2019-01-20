Прогресс Харри Уилсона восхищает Лэмпарда

Харри Уилсон Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард выразил свое восхищение прогрессом молодого полузащитника Харри Уилсона.

Этот сезон 21-летний Уилсон проводит у "баранов" на правах аренды из "Ливерпуля". Харри настолько хорош, что в прессе регулярно возникают слухи о том, что "красные" могут досрочно вернуть игрока.

Лэмпард уже неоднократно говорил, что у "Ливерпуля" нет опции по досрочному возвращению Уилсона. Фрэнк рад, что во второй половине сезона сможет рассчитывать на Харри, который в субботу против "Рединга" забил свой 12-й гол за "Дерби".

"Насчет Харри ходит много разговоров, и в начале сезона он забивал сказочные голы, но что впечатляет меня больше всего, так это его общий игровой прогресс за последние два месяца".

"Он улучшил каждый аспект своей игры. Он хочет получать мяч, хочет созидать, и вдобавок он забивает сам, так что Харри Уилсон — это не только великолепные голы. Это тот игрок, который быстро развивается, и в данную минуту я обожаю за ним наблюдать".

"Он таит в себе угрозу, он упорно трудится, он хочет играть каждую минуту каждого матча. Я знаю, что Харри счастлив здесь, забив 12 голов и играя так, как он играет. Надеюсь, так будет и дальше. Он стал игроком огромной важности для нас", — сообщил Лэмпард Sky Sports.


Метки Дерби, Лэмпард, Уилсон

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2019 19:10

Количество просмотров Просмотров: 490

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. xin 20.01.2019 19:20 # xin
    С 9 лет в системе Ливерпуля. Ну что за топарь!

    (ответить)

  2. akadam 20.01.2019 19:16 # akadam
    С лета на правый фланг.
    ------------------Салах
    Мане-Фирмино-Уилсон

    (ответить)

  3. electric 20.01.2019 19:15 # electric
    Очередной ливерпульский топ. Как же приятно на душе!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: