Прогресс Харри Уилсона восхищает Лэмпарда

Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард выразил свое восхищение прогрессом молодого полузащитника Харри Уилсона.

Этот сезон 21-летний Уилсон проводит у "баранов" на правах аренды из "Ливерпуля". Харри настолько хорош, что в прессе регулярно возникают слухи о том, что "красные" могут досрочно вернуть игрока.



Лэмпард уже неоднократно говорил, что у "Ливерпуля" нет опции по досрочному возвращению Уилсона. Фрэнк рад, что во второй половине сезона сможет рассчитывать на Харри, который в субботу против "Рединга" забил свой 12-й гол за "Дерби".



"Насчет Харри ходит много разговоров, и в начале сезона он забивал сказочные голы, но что впечатляет меня больше всего, так это его общий игровой прогресс за последние два месяца".



"Он улучшил каждый аспект своей игры. Он хочет получать мяч, хочет созидать, и вдобавок он забивает сам, так что Харри Уилсон — это не только великолепные голы. Это тот игрок, который быстро развивается, и в данную минуту я обожаю за ним наблюдать".



"Он таит в себе угрозу, он упорно трудится, он хочет играть каждую минуту каждого матча. Я знаю, что Харри счастлив здесь, забив 12 голов и играя так, как он играет. Надеюсь, так будет и дальше. Он стал игроком огромной важности для нас", — сообщил Лэмпард Sky Sports.



