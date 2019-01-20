"Сити" разгромил худшую команду Премьер-Лиги
"Манчестер Сити" в тренировочном режиме одержал крупную победу над последней командой Премьер-Лиги "Хаддерсфилдом" — 0:3.
Временно исполняющий обязанности главного тренера "терьеров" Марк Хадсон произвел сразу шесть изменений в составе относительно предыдущего матча, бросив в бой Томми Смита, Теренса Конголо, Жуниньо Бакуну, Адаму Диакаби, Криса Леве и Исаака Мбенза.
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола перевел в запас Джона Стоунса, Давида Сильву, Бернарду Силву, Габриэля Жезуса, а с первых минут выпустил Николаса Отаменди, Илкая Гюндогана, Кевина Де Брюйне и Серхио Агуэро.
Обезглавленный "Хаддерсфилд" довольно неплохо держался в начале матча, не позволив сопернику создать явных голевых моментов. На 13-й минуте Конголо откровенно сбил Рахима Стерлинга в своей штрафной, однако рефери Андре Марринер отказался поставить пенальти в ворота хозяев.
А на 18-й минуте счет был открыт. Данило получил возможность пробить с дистанции, и после рикошета от головы Кристофера Шиндлера у голкипера не осталось шансов на спасение — 0:1.
В дальнейшем "Сити" играл на малую долю от своих возможностей, но "терьерам" все равно было очень тяжело.
В перерыве Гвардиола взбодрил своих подопечных, и те поспешили снять все вопросы об исходе матча. На 54-й минуте Лерой Сане открылся на левом краю штрафной и, чудом избежав офсайда, прострелил во вратарскую на голову набежавшего Стерлинга — 0:2.
Спустя две минуты отличился и сам Сане. Лерой технично обработал мяч коленом после скидки головой Агуэро, вышел на ударную позицию и вторым касанием поразил цель — 0:3.
На этом игра была сделана. Хозяева чуть оживились в концовке матча, но на гол престижа не наиграли — лишь вышедший на замену Стив Мунье мог размочить счет, однако после разворота на лини вратарской пробил мимо.
Быстрый гол слегка расслабил "Сити", однако Гвардиола вернул свою команду в чувство в перерыве, благодаря чему "горожане" одержали комфортную победу и продолжают преследовать "Ливерпуль".
"Хаддерсфилд" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
20.01.2019 18:25
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Последние комментарии:
Почеттино волосы красит. Борода-то седая.
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можно одновременно сидеть на нескольких бутылках, все равно они не с моей страны и не с моего города, но за Ливерпуль болеют только натуралы, ничего хорошего про них сказать не могу © лоха-арсенал
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Это называется уважением, ну главное что тебе никто не лижет пидар черножопый. (с)
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Таки манчестер хуйнайтед закончит на 3
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Даже не смотрел - ибо не интересно что там внизу творится за путевку в ЛЧ, которую еще у кое кого могут отнять))
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Неманья Матич
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Уже обсыкают петухов, ну чтож ты будешь делать
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Льоренте>кейн
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годно льоренте кейна подменяет
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льоренте на классе
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Лоха-арсенал поехавший ггнер кстати. доставляют его лизания Мсити
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бабел то уже в основе катает в фулхэме, мог вновь отличиться в апл
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С победой фанатов Ман Сити.Но только тех настаяших которые в Манчестере а не то что 3 или 4 неадекватные молокососи здесь на фапл
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Азахаххахахаахах
По количеству комментариев становится понятно, сколько болельщиков шити на фупле
И то, половина фейки
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Отношение Данило к работе начало радовать. Видно, старается, молодец. КДБ начинает входить в форму. Гюндоган пока что продолжает вызывать вопросы. Дельф - в своем стиле, появился и успел напортачить своим кривым касанием...
А так, по игре особых вопросов нет. Спокойно, по-чемпионски сыграли. Жаль, Кун не забил. Ладно всех с победой! C'MON CITY!
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Как на тренировке, без напряга
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Щас бы забивать из оффсайда последней команде чемпионата
Нормально гвардиола сосет судьям
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