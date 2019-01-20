"Сити" разгромил худшую команду Премьер-Лиги

"Манчестер Сити" в тренировочном режиме одержал крупную победу над последней командой Премьер-Лиги "Хаддерсфилдом" — 0:3.

Временно исполняющий обязанности главного тренера "терьеров" Марк Хадсон произвел сразу шесть изменений в составе относительно предыдущего матча, бросив в бой Томми Смита, Теренса Конголо, Жуниньо Бакуну, Адаму Диакаби, Криса Леве и Исаака Мбенза.



Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола перевел в запас Джона Стоунса, Давида Сильву, Бернарду Силву, Габриэля Жезуса, а с первых минут выпустил Николаса Отаменди, Илкая Гюндогана, Кевина Де Брюйне и Серхио Агуэро.



Обезглавленный "Хаддерсфилд" довольно неплохо держался в начале матча, не позволив сопернику создать явных голевых моментов. На 13-й минуте Конголо откровенно сбил Рахима Стерлинга в своей штрафной, однако рефери Андре Марринер отказался поставить пенальти в ворота хозяев.



А на 18-й минуте счет был открыт. Данило получил возможность пробить с дистанции, и после рикошета от головы Кристофера Шиндлера у голкипера не осталось шансов на спасение — 0:1.



В дальнейшем "Сити" играл на малую долю от своих возможностей, но "терьерам" все равно было очень тяжело.



В перерыве Гвардиола взбодрил своих подопечных, и те поспешили снять все вопросы об исходе матча. На 54-й минуте Лерой Сане открылся на левом краю штрафной и, чудом избежав офсайда, прострелил во вратарскую на голову набежавшего Стерлинга — 0:2.



Спустя две минуты отличился и сам Сане. Лерой технично обработал мяч коленом после скидки головой Агуэро, вышел на ударную позицию и вторым касанием поразил цель — 0:3.



На этом игра была сделана. Хозяева чуть оживились в концовке матча, но на гол престижа не наиграли — лишь вышедший на замену Стив Мунье мог размочить счет, однако после разворота на лини вратарской пробил мимо.



Быстрый гол слегка расслабил "Сити", однако Гвардиола вернул свою команду в чувство в перерыве, благодаря чему "горожане" одержали комфортную победу и продолжают преследовать "Ливерпуль".



"Хаддерсфилд" — "Манчестер Сити". Отчет о матче