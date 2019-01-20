"Сити" разгромил худшую команду Премьер-Лиги

Рахим Стерлинг и Лерой Сане "Манчестер Сити" в тренировочном режиме одержал крупную победу над последней командой Премьер-Лиги "Хаддерсфилдом" — 0:3.

Временно исполняющий обязанности главного тренера "терьеров" Марк Хадсон произвел сразу шесть изменений в составе относительно предыдущего матча, бросив в бой Томми Смита, Теренса Конголо, Жуниньо Бакуну, Адаму Диакаби, Криса Леве и Исаака Мбенза.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола перевел в запас Джона Стоунса, Давида Сильву, Бернарду Силву, Габриэля Жезуса, а с первых минут выпустил Николаса Отаменди, Илкая Гюндогана, Кевина Де Брюйне и Серхио Агуэро.

Обезглавленный "Хаддерсфилд" довольно неплохо держался в начале матча, не позволив сопернику создать явных голевых моментов. На 13-й минуте Конголо откровенно сбил Рахима Стерлинга в своей штрафной, однако рефери Андре Марринер отказался поставить пенальти в ворота хозяев.

А на 18-й минуте счет был открыт. Данило получил возможность пробить с дистанции, и после рикошета от головы Кристофера Шиндлера у голкипера не осталось шансов на спасение — 0:1.

В дальнейшем "Сити" играл на малую долю от своих возможностей, но "терьерам" все равно было очень тяжело.

В перерыве Гвардиола взбодрил своих подопечных, и те поспешили снять все вопросы об исходе матча. На 54-й минуте Лерой Сане открылся на левом краю штрафной и, чудом избежав офсайда, прострелил во вратарскую на голову набежавшего Стерлинга — 0:2.

Спустя две минуты отличился и сам Сане. Лерой технично обработал мяч коленом после скидки головой Агуэро, вышел на ударную позицию и вторым касанием поразил цель — 0:3.

На этом игра была сделана. Хозяева чуть оживились в концовке матча, но на гол престижа не наиграли — лишь вышедший на замену Стив Мунье мог размочить счет, однако после разворота на лини вратарской пробил мимо.

Быстрый гол слегка расслабил "Сити", однако Гвардиола вернул свою команду в чувство в перерыве, благодаря чему "горожане" одержали комфортную победу и продолжают преследовать "Ливерпуль".

"Хаддерсфилд" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Хаддерсфилд

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2019 18:25

Количество просмотров Просмотров: 1224

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. akadam 20.01.2019 19:33 # akadam
    Почеттино волосы красит. Борода-то седая.

    (ответить)

  2. spartan 20.01.2019 19:32 # spartan
    можно одновременно сидеть на нескольких бутылках, все равно они не с моей страны и не с моего города, но за Ливерпуль болеют только натуралы, ничего хорошего про них сказать не могу © лоха-арсенал

    (ответить)

  3. lexa-arsenal 20.01.2019 19:29 # lexa-arsenal
    Это называется уважением, ну главное что тебе никто не лижет пидар черножопый. (с)

    (ответить)

  4. tigerpool 20.01.2019 19:28 # tigerpool
    Таки манчестер хуйнайтед закончит на 3

    (ответить)

  5. skychnie-oboi 20.01.2019 19:26 # skychnie-oboi
    Даже не смотрел - ибо не интересно что там внизу творится за путевку в ЛЧ, которую еще у кое кого могут отнять))

    (ответить)

  6. lexa-arsenal 20.01.2019 19:23 # lexa-arsenal
    Неманья Матич

    (ответить)

  7. lexa-arsenal 20.01.2019 19:22 # lexa-arsenal
    Уже обсыкают петухов, ну чтож ты будешь делать

    (ответить)

  8. manutd-20champ 20.01.2019 19:20 # manutd-20champ
    Льоренте>кейн

    (ответить)

  9. liverfun 20.01.2019 19:19 # liverfun
    годно льоренте кейна подменяет

    (ответить)

  10. tvinkovod 20.01.2019 19:19 # tvinkovod
    льоренте на классе

    (ответить)

  11. spartan 20.01.2019 19:18 # spartan
    Лоха-арсенал поехавший ггнер кстати. доставляют его лизания Мсити

    (ответить)

  12. liverfun 20.01.2019 19:12 # liverfun
    бабел то уже в основе катает в фулхэме, мог вновь отличиться в апл

    (ответить)

  13. pamirbarkhorog 20.01.2019 19:11 # pamirbarkhorog
    С победой фанатов Ман Сити.Но только тех настаяших которые в Манчестере а не то что 3 или 4 неадекватные молокососи здесь на фапл

    (ответить)

  14. fowler9 20.01.2019 19:06 # fowler9
    Азахаххахахаахах
    По количеству комментариев становится понятно, сколько болельщиков шити на фупле
    И то, половина фейки

    (ответить)

  15. wilyamino 20.01.2019 19:05 # wilyamino
    Заработок на ставках - maks-bet.ru

    (ответить)

  16. chebrec 20.01.2019 18:56 # chebrec
    В гонке

    (ответить)

  17. wolfsmensch 20.01.2019 18:54 # wolfsmensch
    все фейки отметились или нет?

    (ответить)

  18. mc-od 20.01.2019 18:49 # mc-od
    Отношение Данило к работе начало радовать. Видно, старается, молодец. КДБ начинает входить в форму. Гюндоган пока что продолжает вызывать вопросы. Дельф - в своем стиле, появился и успел напортачить своим кривым касанием...

    А так, по игре особых вопросов нет. Спокойно, по-чемпионски сыграли. Жаль, Кун не забил. Ладно всех с победой! C'MON CITY!

    (ответить)

  19. silva77 20.01.2019 18:47 # silva77
    Как на тренировке, без напряга

    (ответить)

  20. fowler9 20.01.2019 18:42 # fowler9
    Щас бы забивать из оффсайда последней команде чемпионата
    Нормально гвардиола сосет судьям

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: