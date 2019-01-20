Гаттузо "принял решение" Игуаина уйти в "Челси"

Гонсало Игуаин Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо сообщил, что он "принял решение" нападающего Гонсало Игуаина в "Челси".

Ожидается, что в ближайшие дни "Ювентус" официально отзовет Игуаина из аренды в "Милане", после чего немедленно передаст Гонсало во временное пользование "Челси".

О близости сделки свидетельствует тот факт, что 31-летний аргентинец не попал в заявку "россонери" на предстоящий матч Серии А против "Дженоа". Гаттузо с уходом Игуаина уже смирился.

"Я принял его решение. Уверен, он мог бы добиться большего у нас. Возможно, мы помогли бы ему лучше освоиться у нас".

"Я хочу быть честен со всеми вами. Из-за всех этих слухов наша вчерашняя тренировка сложилась неважно. После занятия мы поговорили, и я больше не рассматриваю его как игрока, доступного для участия в матчах", — цитирует Гаттузо Sky Sports.

Меж тем, издание The Guardian сообщает, что "Милан" уже определился с заменой для Игуаина, согласовав переход Кшиштофа Пентека из "Дженоа" за 31 млн. фунтов плюс бонусы.


Метки Гаттузо, Игуаин, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2019 18:00

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  1. pauk 20.01.2019 19:25 # pauk
    ну збс, ждем в атаке пацана

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  2. chebrec 20.01.2019 18:54 # chebrec
    Жирный как поезд пассажирный

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  3. brown-ale 20.01.2019 18:52 # brown-ale
    Очередной любимчик Сарри. Вместе с Жоржиньо его и похоронят.

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