Гаттузо "принял решение" Игуаина уйти в "Челси"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо сообщил, что он "принял решение" нападающего Гонсало Игуаина в "Челси".

Ожидается, что в ближайшие дни "Ювентус" официально отзовет Игуаина из аренды в "Милане", после чего немедленно передаст Гонсало во временное пользование "Челси".



О близости сделки свидетельствует тот факт, что 31-летний аргентинец не попал в заявку "россонери" на предстоящий матч Серии А против "Дженоа". Гаттузо с уходом Игуаина уже смирился.



"Я принял его решение. Уверен, он мог бы добиться большего у нас. Возможно, мы помогли бы ему лучше освоиться у нас".



"Я хочу быть честен со всеми вами. Из-за всех этих слухов наша вчерашняя тренировка сложилась неважно. После занятия мы поговорили, и я больше не рассматриваю его как игрока, доступного для участия в матчах", — цитирует Гаттузо Sky Sports.



Меж тем, издание The Guardian сообщает, что "Милан" уже определился с заменой для Игуаина, согласовав переход Кшиштофа Пентека из "Дженоа" за 31 млн. фунтов плюс бонусы.