Желько Бувач разорвал отношения с "Ливерпулем"

Желько Бувач официально покинул должность ассистента главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

Напомним, Бувач оставил работу на "Энфилде" в апреле прошлого года при весьма странных обстоятельствах — "красные" вели отчаянную борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги и продвигались к финалу Лиги Чемпионов.



Уход Желько, который ассистировал Юргену на протяжении 17 лет, преподносился как временный. Бувач покидал мерсисайдский клуб "по причинам личного характера", с сохранением зарплаты и должности.



Клопп всякий раз отказывался обсуждать обстоятельства, при которых он лишился своего многолетнего помощника по прозвищу "Мозг", поэтому насчет возвращения Бувача был большие сомнения.



А сегодня Liverpool Echo стало известно, что контракт 57-летнего боснийца был официально расторгнут. Бувач более никак не связан с "Ливерпулем" и имеет полное право взяться за новую работу.



Добавим, что в конце прошлого сезона Бувача называли одним из претендентов на должность главного тренера "Арсенала". Даже ходили слухи, что Желько утаил интерес "канониров" от Клоппа, за что и лишился работы.