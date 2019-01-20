Желько Бувач разорвал отношения с "Ливерпулем"

Желько Бувач и Юрген Клопп Желько Бувач официально покинул должность ассистента главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

Напомним, Бувач оставил работу на "Энфилде" в апреле прошлого года при весьма странных обстоятельствах — "красные" вели отчаянную борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги и продвигались к финалу Лиги Чемпионов.

Уход Желько, который ассистировал Юргену на протяжении 17 лет, преподносился как временный. Бувач покидал мерсисайдский клуб "по причинам личного характера", с сохранением зарплаты и должности.

Клопп всякий раз отказывался обсуждать обстоятельства, при которых он лишился своего многолетнего помощника по прозвищу "Мозг", поэтому насчет возвращения Бувача был большие сомнения.

А сегодня Liverpool Echo стало известно, что контракт 57-летнего боснийца был официально расторгнут. Бувач более никак не связан с "Ливерпулем" и имеет полное право взяться за новую работу.

Добавим, что в конце прошлого сезона Бувача называли одним из претендентов на должность главного тренера "Арсенала". Даже ходили слухи, что Желько утаил интерес "канониров" от Клоппа, за что и лишился работы.


Метки Бувач, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2019 17:00

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  1. kos9k 20.01.2019 17:08 # kos9k
    был мозгом
    стал отбросом

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  2. electric 20.01.2019 17:06 # electric
    прошедший этап в становлении чемпионской команды

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