Гвардиола считает, что Сане рано сравнивать с Гиггзом

Лерой Сане Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает что пока слишком рано сравнивать вингера Лероя Сане с легендой "Манчестер Юнайтед" Райаном Гиггзом.

Прошлым летом сборная Германии не взяла Сане на Чемпионат Мира в Россию. То ли из-за этого, то ли по какой-либо другой причине, но Лерой неважно начал этот сезон.

Однако по прошествии первых недель Сане вновь принялся демонстрировать свою лучшую игру и сейчас может похвастать 10 голами в 28 матчах. Тем не менее, Гвардиола по-прежнему отказывается сравнивать 23-летнего немца с Гиггзом.

"Думаю, он становится гораздо стабильнее, но это все еще не уровень Райана Гиггза. Я не помню, выступал ил Райан Гиггз так же хорошо в свои 21-22 года. Вот с этим и надо бы сравнивать, понимаете?"

"Я помню, когда Гиггз играл в финалах Лиги Чемпионов против нас (в 2009 и 2011 против "Барселоны" Гвардиолы). Но это было после многих сезонов в Премьер-Лиге. Возможно, на ранней стадии он был немного другим игроком".

"Если я сравниваю Лероя Сане с Райаном Гиггзом поздних стадий, то он, конечно, еще не достиг этого уровня", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Гиггз, Манчестер Сити, Сане

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. mc-od 20.01.2019 16:46 # mc-od
    Да, Сане начал радовать, но парню еще пахать и пахать. Но без базара, растет на глазах. Так держать!

    C'MON CITY!

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  2. mancunia-planet 20.01.2019 16:10 # mancunia-planet
    Очень похож да, по стилю игры и даже по манере работать с мячом. Сейчас Саня лучший краёк лиги, уже несколько сезонов я б сказал.

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  3. ensiferum 20.01.2019 16:01 # ensiferum
    У него есть брат?

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