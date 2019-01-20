Гвардиола считает, что Сане рано сравнивать с Гиггзом

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает что пока слишком рано сравнивать вингера Лероя Сане с легендой "Манчестер Юнайтед" Райаном Гиггзом.

Прошлым летом сборная Германии не взяла Сане на Чемпионат Мира в Россию. То ли из-за этого, то ли по какой-либо другой причине, но Лерой неважно начал этот сезон.



Однако по прошествии первых недель Сане вновь принялся демонстрировать свою лучшую игру и сейчас может похвастать 10 голами в 28 матчах. Тем не менее, Гвардиола по-прежнему отказывается сравнивать 23-летнего немца с Гиггзом.



"Думаю, он становится гораздо стабильнее, но это все еще не уровень Райана Гиггза. Я не помню, выступал ил Райан Гиггз так же хорошо в свои 21-22 года. Вот с этим и надо бы сравнивать, понимаете?"



"Я помню, когда Гиггз играл в финалах Лиги Чемпионов против нас (в 2009 и 2011 против "Барселоны" Гвардиолы). Но это было после многих сезонов в Премьер-Лиге. Возможно, на ранней стадии он был немного другим игроком".



"Если я сравниваю Лероя Сане с Райаном Гиггзом поздних стадий, то он, конечно, еще не достиг этого уровня", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.