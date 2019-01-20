Бабель: "У меня осталось незаконченное дело в Премьер-Лиге"

Новичок "Фулхэма" Райан Бабель заявил, что вернулся в Премьер-Лигу, потому что у него осталось здесь "незаконченное дело".

На текущей неделе "дачники" подтвердили трансфер 32-летнего Бабеля, который впервые оказался в Премьер-Лиге еще в 2007 году, когда перешел в "Ливерпуль" из "Аякса" за 11.5 миллионов фунтов.



После яркого старта в "Ливерпуле" Райан столкнулся с затяжным спадом и в итоге покинул английский футбол. Затем в карьере Бабеля были Германия, ОАЭ, Испания и Турция. Теперь голландец возвращается в Премьер-Лигу, чтобы попытаться проявить себя еще раз.



"Да, у меня осталось незаконченное дело в Премьер-Лиге. Я имею ввиду, что мне, возможно, не стоило бы приезжать в Англию в столь молодом возрасте. Я еще полностью не перерос голландскую лигу, когда переходил в "Ливерпуль". Возможно, пара дополнительных лет в Голландии пошли бы мне на пользу".



"Когда я перешел в "Ливерпуль" в то время, то впервые оказался за пределами своей страны, за пределами родительского дома. Это был совершенно другой мир для меня. Я столкнулся со множеством незнакомых вещей, и мне пришлось взрослеть очень быстро, однако болельщики и люди не дают тебе времени — они хотят, чтобы ты сразу играл хорошо, а если ты не будешь этого делать, придет черед другого игрока".



"Многие люди говорят, что я не реализовал свой потенциал в "Ливерпуле", так что возвращение в Премьер-Лигу — это как незаконченное дело для меня", — сообщил Бабель Sky Sports.