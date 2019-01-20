Клопп отказался спекулировать насчет возвращения Коутиньо в Премьер-Лигу

Юрген Клопп и Филиппе Коутиньо Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался спекулировать насчет возможного возвращения полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо в Премьер-Лигу.

Напомним, лишь год назад "Барселона" заплатила "Ливерпулю" 142 миллиона фунтов за Коутиньо. Филиппе исполнил свою мечту, но закрепиться в стартовом составе каталонской команды пока не смог.

Английские и испанские таблоиды вовсю утверждают, что теперь "Барселона" готова продать Коутиньо за 100 млн. фунтов, чтобы на вырученные деньги вернуть Неймара из ПСЖ.

Среди претендентов на игрока сборной Бразилии называются "Челси" и "Манчестер Юнайтед", однако Клопп совершенно не хочет обсуждать перспективу играть против Филипе в Премьер-Лиге.

"Я не хочу говорить об этом. Я не могу сказать, что это потенциальный трансфер или вероятный трансфер".

"Мне нечего сказать. Что бы я ни сказал, это вызовет еще больше историй, но в реальности никакой истории нет. Фил — игрок "Барселоны", и насколько я знаю, он очень хорошо освоился там, и у него все в порядке", — цитирует Клоппа Manchester Evening News.


Метки Барселона, Клопп, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. electric 20.01.2019 14:36 # electric
    Всё верно. Отработанный материал за космический баблос не нужен.

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  2. mikkiynwa 20.01.2019 14:34 # mikkiynwa
    Нах уходил, долбаебик.

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  3. kolyandr 20.01.2019 14:14 # kolyandr
    Вернуть за 80 лямов будет шикарно

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