Клопп отказался спекулировать насчет возвращения Коутиньо в Премьер-Лигу

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался спекулировать насчет возможного возвращения полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо в Премьер-Лигу.

Напомним, лишь год назад "Барселона" заплатила "Ливерпулю" 142 миллиона фунтов за Коутиньо. Филиппе исполнил свою мечту, но закрепиться в стартовом составе каталонской команды пока не смог.



Английские и испанские таблоиды вовсю утверждают, что теперь "Барселона" готова продать Коутиньо за 100 млн. фунтов, чтобы на вырученные деньги вернуть Неймара из ПСЖ.



Среди претендентов на игрока сборной Бразилии называются "Челси" и "Манчестер Юнайтед", однако Клопп совершенно не хочет обсуждать перспективу играть против Филипе в Премьер-Лиге.



"Я не хочу говорить об этом. Я не могу сказать, что это потенциальный трансфер или вероятный трансфер".



"Мне нечего сказать. Что бы я ни сказал, это вызовет еще больше историй, но в реальности никакой истории нет. Фил — игрок "Барселоны", и насколько я знаю, он очень хорошо освоился там, и у него все в порядке", — цитирует Клоппа Manchester Evening News.