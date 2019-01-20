Ибрагимович: "Это Погба освобожденный"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает, что увольнение Жозе Моуриньо с поста главного тренера "красных дьяволов" помогло полузащитнику Полю Погба раскрепоститься.

После ухода Моуриньо в декабре "Юнайтед" одержал семь побед подряд, включая шесть в Премьер-Лиге. В этот период Погба забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. По мнению Златана, Поль снова стал самим собой благодаря обретенной свободе.



"Такого рода игрокам нужна свобода, они должны чувствовать себя свободными, чтобы делать то, что они умеют делать, при этом следуя указаниям своего тренера".



"Естественно, это не так, что он полностью игнорирует тактику своей команды. Однако некоторые игроки должны иметь свободу, чтобы выходить за рамки, и Поль именно такой".



"Теперь мы наблюдаем более счастливого Поля, более свободного Поля. У него есть это ощущение, что он может делать, что пожелает. И мы видим, что это позволяет ему играть хорошо".



"Это как новая энергия, как новая кровь. Теперь он играет, как умеет играть. Мы знаем, на что способен Погба, и теперь мы наблюдаем это".



"Когда ты играешь в футбол, ощущение счастья очень важно, потому что, чувствуя какие-либо затруднения, ты не можешь выражать себя на 100 процентов и играть на 100 процентов", — сообщил Ибрагимович ESPN.