Фекир не контактировал с "Челси", но открыт к уходу из "Лиона"

Плеймейкер "Лиона" Набиль Фекир заявил, что не контактировал с "Челси", но допускает свой уход из клуба в обозримом будущем.

Как известно, Фекир едва не покинул "Лион" еще прошлым летом, когда "Ливерпуль" отказался от его покупки в самый последний момент. Затем неоднократно возникали слухи, что "красные" могут возобновить свой интерес к Набилю, а в последнее время француза настойчиво сватали в "Челси".



25-летний Фекир не контактировал с "Челси", но в то же время пока не решил, будет ли продлевать свой истекающий через 18 месяцев контракт с "Лионом".



"Мы все еще общаемся с "Лионом". Я разговаривал с президентом, но процесс продвигается медленно. Когда я приму решение? Я не ставлю каких-либо сроков и не буду спешить. Никто не подвергает меня давлению, и я бы хотел взять время на размышления".



"Я не знаю, как долго здесь пробуду. Прошлый сезон должен был стать моим последним, но в итоге я все еще здесь. Я не могу ответить на этот вопрос. Я счастлив в "Лионе", но какой игрок не мечтает о новой лиге, о другом клубе?"



"Челси"? Они не звонили мне, но они могут наблюдать за моей ситуацией, и не названивая", — цитирует Фекира Liverpool Echo.