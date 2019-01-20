Фердинанд: "Жоржиньо бесполезен в обороне и бесполезен в атаке"

Жоржиньо Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд раскритиковал полузащитника "Челси" Жоржиньо после поражения от "Арсенала".

Еще до выезда на "Эмирейтс" главному тренеру Маурицио Сарри пришлось вступиться за Жоржиньо. Итальянский специалист заявил, что не собирается менять тактику или давать передышку своему бывшему подопечному по "Наполи".

В последние недели Жоржиньо выглядит откровенно выдохшимся, и проигранный "канонирам" матч со счетом 2:0 не стал исключением. По мнению Фердинанда, против "Арсенала" итальянский бразилец был бесполезен для "синих" и в атаке, и в обороне.

"Жоржиньо — это тот, кто задает темп игры. Он очень хорош, когда ты доставляешь ему мяч в среднюю треть поля".

"Но как много результативных передач он сделал в этом сезоне? Около 2000 пасов и ни одного результативного".

"Нельзя сказать, что он отлично защищается. Кроме того, это был очередной большой матч, в котором его перебегали в полузащите. Он не может бегать".

"Поэтому он ничего не дает тебе в оборонительном плане и ничего не дает на другом конце поля", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.


Метки Жоржиньо, Фердинанд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2019 11:00

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  1. lpool14 20.01.2019 12:01 # lpool14
    Вот дилемма, если сарри его уберет, то получится как будто он слушается всяких фердинандов? Ахпхахахаххахахах

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  2. scauzer11 20.01.2019 11:55 # scauzer11
    лютого топаря щолси купили. ахахаха

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  3. asnural 20.01.2019 11:55 # asnural
    Старый укурок , притащив жоржа скатил уровень челси до уровня жоржа

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  4. yela 20.01.2019 11:24 # yela
    Вот тут все по красоте сказал. Осталось только Сарри это принять и заменить его Канте, который хоть в обороне мастер.

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  5. spartan 20.01.2019 11:16 # spartan
    к январю это только поняли лол

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  6. osivori 20.01.2019 11:15 # osivori
    к сожалению правда, и вообще не уровень челси

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  7. alexomck 20.01.2019 11:12 # alexomck
    ключевой связующий игрок в футболе Сарри ничего не дающий команде:)
    про ассисты правда бредятина канеш.

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  8. armaha 20.01.2019 11:06 # armaha
    из 2к пасов реально не одного ассиста???

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  9. jack-willsher 20.01.2019 11:01 # jack-willsher
    в англии есть 2 мешка: шюлсей и муму

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