Фердинанд: "Жоржиньо бесполезен в обороне и бесполезен в атаке"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд раскритиковал полузащитника "Челси" Жоржиньо после поражения от "Арсенала".

Еще до выезда на "Эмирейтс" главному тренеру Маурицио Сарри пришлось вступиться за Жоржиньо. Итальянский специалист заявил, что не собирается менять тактику или давать передышку своему бывшему подопечному по "Наполи".



В последние недели Жоржиньо выглядит откровенно выдохшимся, и проигранный "канонирам" матч со счетом 2:0 не стал исключением. По мнению Фердинанда, против "Арсенала" итальянский бразилец был бесполезен для "синих" и в атаке, и в обороне.



"Жоржиньо — это тот, кто задает темп игры. Он очень хорош, когда ты доставляешь ему мяч в среднюю треть поля".



"Но как много результативных передач он сделал в этом сезоне? Около 2000 пасов и ни одного результативного".



"Нельзя сказать, что он отлично защищается. Кроме того, это был очередной большой матч, в котором его перебегали в полузащите. Он не может бегать".



"Поэтому он ничего не дает тебе в оборонительном плане и ничего не дает на другом конце поля", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.