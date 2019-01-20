"Арсенал" хочет сделать Овермарса своим техническим директором

"Арсенал" готов предложить своему бывшему вингеру Марку Овермарсу стать исполнительным директором на "Эмирейтс".

На текущей неделе стало известно, что "канониры" находятся на пороге расставания со своим ведущим скаутом Свеном Мислинтатом, который прибыл в Северный Лондон лишь 13 месяцев назад из дортмундской "Боруссии".



Мислинтат не сумел сработаться с директором по футбольным операциям Раулем Санллехи и считает, что его рекомендации относительно игроков на трансферном рынке игнорируются.



Прощаясь с Мислинтатом, Санллехи планирует создать в "Арсенале" должность технического директора. Ранее на этот пост сватали экс-полузащитника "канониров" Эду, но тот, по всей видимости, останется в "Коринтиансе".



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, теперь "Арсенал" нацелился на 45-летнего Овермарса, который вот уже семь лет трудится на аналогичной должности в "Аяксе".



Марк добился заметных успехов в Амстердаме, поспособствовав появлению таких талантов, как Кристиан Эриксен, Давинсон Санчес, Тоби Алдервейрелд, Френки Де Йонг, Маттейс Ди Лигт и Джастин Клюйверт.



Будучи игроком, Овермарс провел три года в "Арсенале" и помог "канонирам" по руководством Арсена Венгера сделать золотой дубль в 1998 году. Марк до сих пор поддерживает отношения с некоторыми работниками лондонского клуба.