23-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье 20 января двумя поединками завершится 23-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ХАДДЕРСФИЛД — МАНЧЕСТЕР СИТИ 16:30 Онлайн-трансляция
Накануне "Ливерпуль" пропустил три гола от "Кристал Пэлас", но свои очки все же взял, и это обязывает "Манчестер Сити" тоже играть на победу. К счастью для "горожан" соперник для этого более чем подходящий. Подопечные Хосепа Гвардиолы встречаются с последней командой дивизиона, которая вдобавок едва попрощалась с Дэвидом Вагнером и пока не определилась с новым главным тренером. Ранее в этом сезоне "Хаддерсфилд" был разгромлен на "Этихад" со счетом 6:1.
Капитан "Хаддерсфилда" Томми Смит может вернуться после травмы задней поверхности бедра.
"Сити" предстоит оценить состояние Венсана Компани, у которого имеются проблемы мышечного характера. Бенжамен Менди близок к возвращению к тренировкам.
ФУЛХЭМ — ТОТТЕНХЭМ 19:00 Онлайн-трансляция
"Тоттенхэм" начинает период продолжительностью в несколько недель, когда будет вынужден обходиться в нападении без своих основных нападающих. После субботних матчей отставание "Фулхэма" от спасительного места возросло уже до семи очков, поэтому "дачникам" необходимо срочно исправлять ситуацию, пока не стало слишком поздно. "Шпоры" выиграли все четыре последних встречи с "Фулхэмом" с учетом всех соревнований.
К дебюту за "Фулхэм" готов Райан Бабель. У Алфи Моусона травма колена, полученная в процессе переодевания бутс.
Несколько ближайших недель с травмой лодыжки пропустит главный бомбардир "Тоттенхэма" Харри Кейн. Сон Хен Мин на Кубке Азии. Лукас Моура пока не залечил свое повреждение.
20.01.2019 09:35
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Последние комментарии:
сосовсеры все анальными шалостями занимаются?
Что-то чем ближе конец сезона, тем больше хочется, чтоб ливерпуль не стал чемпионом. А ведь буквально еще месяц назад испытывал обратное желание
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куда все глорики Челси пропали? случилось чего?
без их глубокой аналитики и 100 комментов под главной не набрать.
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Чо по челси почаны?
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Сити после такой игры кризисного Пуля легко поплыть могут, их то орлы изи разгромили. + у собак ещё и коуча выперли, могут собраться.
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На холодную голову посмотрел обзор вчерашнего пиздеца, ну это все равно пиздец) Милнер отвык играть в защите, Заха просто уничтожил его, отсюда в принципе и все голы КП. Ключевой вывод матча. Будь там резкий Арнольд, уверен не пропустили бы и 2 от КП. Но в любом случае молодцы, даже в таких неудачно складывающихся матчах надо уметь выгрызать 3 балла
лучший у нас как обычно Робертсон, парень просто на допинге
на 93 минуте он на чужой половине поля в подкате спасает мяч от АУТА и делает голевой пас на Мане, это пздц.
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игроки сити наверняка вчера смотрели матч ливерпуля и сгорели по итогу, а сейчас разница 7 очков, еще выездная игра, а потом еще больше недели ждать следующего тура. поплывут скоро психологически
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Хавбек "Зенита" Леандро Паредес договорился о переходе в "ПСЖ", информирует RMC.
Сообщается, что 24-летний аргентинец согласовал с парижским клубом контракт, рассчитанный на 4,5 года. При этом в договоре есть опция о продлении соглашения ещё на один сезон. Сам полузащитник уже сообщил своим друзьям, что хочет продолжить карьеру во Франции.
"ПСЖ" и "Зенит" продолжают вести переговоры по сделке. Игрока также хочет заполучить лондонский "Челси".
Контракт Паредеса с "сине-бело-голубыми" истекает летом 2021 года. В этом сезоне он провел в РПЛ 15 матчей, забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи.
Все ссут на пенсов, даже этот ноунейм с РФЛ. Вот вот и жиробес Игу пошлет их, скриньте
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Без шансов для хозяев
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