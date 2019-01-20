23-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 20 января двумя поединками завершится 23-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ХАДДЕРСФИЛД — МАНЧЕСТЕР СИТИ 16:30 Онлайн-трансляция



Накануне "Ливерпуль" пропустил три гола от "Кристал Пэлас", но свои очки все же взял, и это обязывает "Манчестер Сити" тоже играть на победу. К счастью для "горожан" соперник для этого более чем подходящий. Подопечные Хосепа Гвардиолы встречаются с последней командой дивизиона, которая вдобавок едва попрощалась с Дэвидом Вагнером и пока не определилась с новым главным тренером. Ранее в этом сезоне "Хаддерсфилд" был разгромлен на "Этихад" со счетом 6:1.



Капитан "Хаддерсфилда" Томми Смит может вернуться после травмы задней поверхности бедра.



"Сити" предстоит оценить состояние Венсана Компани, у которого имеются проблемы мышечного характера. Бенжамен Менди близок к возвращению к тренировкам.



ФУЛХЭМ — ТОТТЕНХЭМ 19:00 Онлайн-трансляция



"Тоттенхэм" начинает период продолжительностью в несколько недель, когда будет вынужден обходиться в нападении без своих основных нападающих. После субботних матчей отставание "Фулхэма" от спасительного места возросло уже до семи очков, поэтому "дачникам" необходимо срочно исправлять ситуацию, пока не стало слишком поздно. "Шпоры" выиграли все четыре последних встречи с "Фулхэмом" с учетом всех соревнований.



К дебюту за "Фулхэм" готов Райан Бабель. У Алфи Моусона травма колена, полученная в процессе переодевания бутс.



Несколько ближайших недель с травмой лодыжки пропустит главный бомбардир "Тоттенхэма" Харри Кейн. Сон Хен Мин на Кубке Азии. Лукас Моура пока не залечил свое повреждение.