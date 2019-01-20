Моуриньо пожаловался на недостаточную поддержку в "Юнайтед"

Жозе Моуриньо пожаловался на недостаточную поддержку в своем бывшем клубе "Манчестер Юнайтед" относительно Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" и Юргена Клоппа в "Ливерпуле".

И Гвардиола, и Клопп имели в своих клубах серьезную поддержку на трансферном рынке, сумев выстроить команды на свой вкус. Сказать то же самое про Моуриньо нельзя — прошлым летом Жозе не получил желаемых игроков, несмотря на регулярные призывы к руководству. Такой контраст огорчает уволенного в декабре португальца.



"Будучи тренером, я думаю не только о футболе, а также о будущем. Считаю, планирование будущего всегда начинается с принципов. Культура и принципы, которые ты имеешь в клубе, важнее демонстрируемого тобой футбола".



"Взгляните на "Манчестер Сити". В своем первом сезоне Гвардиола не стал чемпионом. Ему было очень сложно, потому что люди ожидают от "Манчестер Сити" побед".



"К тому времени они уже пережили один период больших побед, становясь чемпионам с Роберто Манчини и Мануэлем Пеллегрини. Некоторые игроки, включая Серхио Агуэро и Венсана Компани, успели дважды стать чемпионами. Тем не менее, в своем втором сезоне Пеп принял большие решения. Решения, которые были поддержаны".



"Например, он захотел отказаться от Пабло Сабалеты и Бакари Санья, от Александра Коларова и Гаэля Клиши. Он продал всех четырех крайних защитников и тем же летом купил четырех новых. Он получил Кайла Уолкера, Данило, Бенжамена Менди и еще одного. Ему оказали поддержку".



"Что касается "Ливерпуля", то я даже не берусь сказать какие из игроков у них были до прихода Юргена Клоппа. Алиссон, Виргил Ван Дейк, Энди Робертсон, Мохамед Салах, Роберто Фирмино, Садио Мане, Фабиньо, Джорджиньо Вейналдум, Наби Кейта — никого из них не было, так что они проделали огромную работу".



"Если тренер имеет возможность выбирать игроков, которые готовы следовать твоим футбольным идеям, это одно. Но когда у тебя нет такой возможности, это совершенно другое", — сообщил Моуриньо beIN Sports.