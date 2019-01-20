"Гуанчжоу Эвергранд" передумал покупать Арнаутовича

Переход нападающего "Вест Хэма" Марко Арнаутовича в "Гуанчжоу Эвергранд" стоимостью 45 миллионов фунтов сорвался.

На прошлой неделе "молотобойцы" отклонили предложение в 35 млн. фунтов по Арнаутовичу, сильно расстроив Марко, ведь тому были готовы платить в Китае 280 тыс. фунтов в неделю.



Как сообщает Daily Mail, на этой неделе "Гуанчжоу Эвергранд" выразил готовность увеличить сумму до 45 млн. фунтов, что заставило "Вест Хэм" приступить к активным поискам другого нападающего.



Однако накануне вечером в Гуанчжоу изменили свое мнение насчет темпераментного австрийца, который не попал в заявку "Вес Хэма" на матч Премьер-Лиги против "Борнмута".



Таким образом, "Гуанчжоу Эвергранд" свернул переговоры по 29-летнему нападающему, но трансферное окно в Китае открыто до 28 февраля, поэтому определенности с будущим Арнаутовича пока нет.