"Гуанчжоу Эвергранд" передумал покупать Арнаутовича

Марко Арнаутович Переход нападающего "Вест Хэма" Марко Арнаутовича в "Гуанчжоу Эвергранд" стоимостью 45 миллионов фунтов сорвался.

На прошлой неделе "молотобойцы" отклонили предложение в 35 млн. фунтов по Арнаутовичу, сильно расстроив Марко, ведь тому были готовы платить в Китае 280 тыс. фунтов в неделю.

Как сообщает Daily Mail, на этой неделе "Гуанчжоу Эвергранд" выразил готовность увеличить сумму до 45 млн. фунтов, что заставило "Вест Хэм" приступить к активным поискам другого нападающего.

Однако накануне вечером в Гуанчжоу изменили свое мнение насчет темпераментного австрийца, который не попал в заявку "Вес Хэма" на матч Премьер-Лиги против "Борнмута".

Таким образом, "Гуанчжоу Эвергранд" свернул переговоры по 29-летнему нападающему, но трансферное окно в Китае открыто до 28 февраля, поэтому определенности с будущим Арнаутовича пока нет.


Метки Арнаутович, Вест Хэм, Гуанчжоу Эвергранд

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2019 09:00

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