Хадсон-Одои настаивает на переходе в "Баварию"
Нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои не будет подписывать новый контракт и собирается настаивать на переходе в "Баварию" в это трансферное окно.
Ранее в январе "Бавария" выразила готовность заплатить 35 миллионов фунтов за 18-летнего англичанина, в котором мюнхенцы видят преемника для завершающего карьеру по окончании сезона Арьена Роббена.
Как стало известно Daily Mail, в ответ на это "Челси" еще на прошлой неделе сделал своему воспитаннику предложение о новом контракте, подписав который, Хадсон-Одои смог бы увеличить свою зарплату до 85 тыс. фунтов в неделю.
Несмотря на заманчивые в финансовом плане условия, Каллум не собирается связывать свое будущее с "Челси", где на него не рассчитывают как на игрока стартового состава. В данный момент для Хадсон-Одои важнее всего играть и развиваться.
Поскольку действующий контракт Каллума истекает уж через 18 месяцев, теперь "Челси", вероятно, придется пойти на сделку с "Баварией".
Добавим, что накануне Хадсон-Одои появился на замену против "Арсенала" и сыграл только 10 минут.
20.01.2019 07:00
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Да заеб*лся уже парень ждать шанса у этого упёртого Сарри... Вчера говненный Педро бегал почти весь матч без каких либо пользы. А этому парню трудно на это посмотреть, когда у тебя на конкуренты пара деревьях, а ты всё равно сидишь на лавке. Давай, двигайся, нехуй тебе здесь сделать, ты не первый кому здесь не доверяют
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Настырный малый
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Продайте за 40млн и забудте о нём! Такие нытики ненужны.
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