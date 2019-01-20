Хадсон-Одои настаивает на переходе в "Баварию"

Нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои не будет подписывать новый контракт и собирается настаивать на переходе в "Баварию" в это трансферное окно.

Ранее в январе "Бавария" выразила готовность заплатить 35 миллионов фунтов за 18-летнего англичанина, в котором мюнхенцы видят преемника для завершающего карьеру по окончании сезона Арьена Роббена.



Как стало известно Daily Mail, в ответ на это "Челси" еще на прошлой неделе сделал своему воспитаннику предложение о новом контракте, подписав который, Хадсон-Одои смог бы увеличить свою зарплату до 85 тыс. фунтов в неделю.



Несмотря на заманчивые в финансовом плане условия, Каллум не собирается связывать свое будущее с "Челси", где на него не рассчитывают как на игрока стартового состава. В данный момент для Хадсон-Одои важнее всего играть и развиваться.



Поскольку действующий контракт Каллума истекает уж через 18 месяцев, теперь "Челси", вероятно, придется пойти на сделку с "Баварией".



Добавим, что накануне Хадсон-Одои появился на замену против "Арсенала" и сыграл только 10 минут.