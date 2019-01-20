Скоулз близок к назначению главным тренером "Олдхэма"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз находится на пороге назначения главным тренером "Олдхэма" из Лиги Два.

Несмотря на то, что игровая карьера Скоулза была связана с другим клубом, именно "Олдхэм" Пол поддерживал с детства. В данный момент "латикс" переживают не лучшие времена и надеются на помощь своего звездного фаната.



Как стало известно The Telegraph, 42-летний Скоулз может возглавить "Олдхэм" в ближайшие 24 часа. Пол продолжит дело Фрэнки Банна, который покинул клуб вскоре после Рождества.



Отметим, что для бывшего игрока сборной Англии, завоевавшего 11 титулов Премьер-Лиги с "Юнайтед", это будет первая самостоятельная тренерская работа.



Проиграв в субботу "Макклсфилду" Сола Кэмпбелла со счетом 2:1, "Олдхэм" оказался на 12-м месте четвертого английского дивизиона.