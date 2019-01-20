Эмери опасается, что Беллерин получил серьезную травму

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери опасается, что его команда надолго останется без правого защитника Эктора Беллерина, который получил травму в матче против "Челси".

23-летний испанец лишь в прошлый уикенд против "Вест Хэма" вернулся в строй после растяжения икроножной мышцы. В эту субботу против "Челси" Беллерин отметился результативной передачей на Александра Лакасетта, но на 72-й минуте был вынужден покинуть поле на "Эмирейтс" на носилках.



Свое новое повреждение Эктор получил без контакта с кем-либо из игроков "синих", неудачно подвернув колено. После победы 2:0 главный тренер "канониров" Унаи Эмери поделился своими опасениями насчет здоровья подопечного.



"Нам нужно подождать до завтра, но пострадало его колено, и на первый взгляд кажется, что это очень серьезная травма. Завтра или в понедельник доктор сможет это подтвердить".



"Я надеюсь, что это не так, но наше первое впечатление негативное", — цитирует Эмери Evening Standard.