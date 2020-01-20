Сарри раскритиковал своих игроков — по-итальянски

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри был настолько зол своими игроками после поражения 2:0 от "Арсенала", что во время пресс-конференции перешел на итальянский.

В субботу подопечные Сарри потерпели безвольное поражение на "Эмирейтс", позволив сопернику почти весь матч контролировать игру и нанеся только один точный удар, который не представлял из себя опасности.



Та манера, в которой уступили "синие", вызвала огромное раздражение у Маурицио. Итальянский специалист даже в сердцах заявил, что ему сложно мотивировать свою команду.



"Сегодня я предпочту говорить по-итальянски. В первую очередь по той причине, что хочу очень четко донести посыл до своих игроков".



"Должен сказать, я крайне зол. Я в самом деле очень зол. Это поражение стало следствием нашего настроя, ничего кроме. Это неприемлемо для меня. Нечто похожее было против "Тоттенхэма" в лиге. Кажется, эту группу игроков крайне сложно мотивировать".



"С технической точки зрения, обе команды были примерно на одном уровне, но они были целеустремленнее в обеих штрафных, поэтому тактика здесь не при чем".



"Я не могу сказать, что не имею отношения к этому поражению. Мы должны разделить вину. Но это не та команда, которая может прославиться своими бойцовскими качествами. Мы должны адаптироваться и стать командой, которая готова терпеть 10-15 минут, а затем играть в свой футбол. Сегодня мы не играли в свой футбол", — цитирует Сарри Daily Mail.