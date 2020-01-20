Сарри раскритиковал своих игроков — по-итальянски
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри был настолько зол своими игроками после поражения 2:0 от "Арсенала", что во время пресс-конференции перешел на итальянский.
В субботу подопечные Сарри потерпели безвольное поражение на "Эмирейтс", позволив сопернику почти весь матч контролировать игру и нанеся только один точный удар, который не представлял из себя опасности.
Та манера, в которой уступили "синие", вызвала огромное раздражение у Маурицио. Итальянский специалист даже в сердцах заявил, что ему сложно мотивировать свою команду.
"Сегодня я предпочту говорить по-итальянски. В первую очередь по той причине, что хочу очень четко донести посыл до своих игроков".
"Должен сказать, я крайне зол. Я в самом деле очень зол. Это поражение стало следствием нашего настроя, ничего кроме. Это неприемлемо для меня. Нечто похожее было против "Тоттенхэма" в лиге. Кажется, эту группу игроков крайне сложно мотивировать".
"С технической точки зрения, обе команды были примерно на одном уровне, но они были целеустремленнее в обеих штрафных, поэтому тактика здесь не при чем".
"Я не могу сказать, что не имею отношения к этому поражению. Мы должны разделить вину. Но это не та команда, которая может прославиться своими бойцовскими качествами. Мы должны адаптироваться и стать командой, которая готова терпеть 10-15 минут, а затем играть в свой футбол. Сегодня мы не играли в свой футбол", — цитирует Сарри Daily Mail.
20.01.2019 00:05
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Арсенал в лч
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Пенсам мотивации не хватает, такие пенсы
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посадил всех на вёдра
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Мои подружки - Жоржиньо, да лягушки
Фу, какая гадость
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Другой бы на манголо-татарский перешёл. Уже в который раз долбаёбы не настраиваются и подводят тренера. Быстрей бы уже Сарри перетащил как можно больше своих ребят и повыгонял зажравшийся мусор по типу Алонсо.
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Дон Сарри!
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