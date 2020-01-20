Сарри раскритиковал своих игроков — по-итальянски

Маурицио Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри был настолько зол своими игроками после поражения 2:0 от "Арсенала", что во время пресс-конференции перешел на итальянский.

В субботу подопечные Сарри потерпели безвольное поражение на "Эмирейтс", позволив сопернику почти весь матч контролировать игру и нанеся только один точный удар, который не представлял из себя опасности.

Та манера, в которой уступили "синие", вызвала огромное раздражение у Маурицио. Итальянский специалист даже в сердцах заявил, что ему сложно мотивировать свою команду.

"Сегодня я предпочту говорить по-итальянски. В первую очередь по той причине, что хочу очень четко донести посыл до своих игроков".

"Должен сказать, я крайне зол. Я в самом деле очень зол. Это поражение стало следствием нашего настроя, ничего кроме. Это неприемлемо для меня. Нечто похожее было против "Тоттенхэма" в лиге. Кажется, эту группу игроков крайне сложно мотивировать".

"С технической точки зрения, обе команды были примерно на одном уровне, но они были целеустремленнее в обеих штрафных, поэтому тактика здесь не при чем".

"Я не могу сказать, что не имею отношения к этому поражению. Мы должны разделить вину. Но это не та команда, которая может прославиться своими бойцовскими качествами. Мы должны адаптироваться и стать командой, которая готова терпеть 10-15 минут, а затем играть в свой футбол. Сегодня мы не играли в свой футбол", — цитирует Сарри Daily Mail.


Метки Арсенал, Премьер-Лига, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2019 00:05

Количество просмотров Просмотров: 1798

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  1. tot35 20.01.2019 01:23 # tot35
    Арсенал в лч

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  2. redevilsfun 20.01.2019 01:02 # redevilsfun
    Пенсам мотивации не хватает, такие пенсы

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  3. mancunia-planet 20.01.2019 00:28 # mancunia-planet
    посадил всех на вёдра

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  4. chelsea-69 20.01.2019 00:27 # chelsea-69
    Мои подружки - Жоржиньо, да лягушки
    Фу, какая гадость

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  5. ccchelsea 20.01.2019 00:12 # ccchelsea
    Другой бы на манголо-татарский перешёл. Уже в который раз долбаёбы не настраиваются и подводят тренера. Быстрей бы уже Сарри перетащил как можно больше своих ребят и повыгонял зажравшийся мусор по типу Алонсо.

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  6. electric 20.01.2019 00:12 # electric
    Дон Сарри!

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