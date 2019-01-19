Моуриньо отклонил уже три предложения о работе после увольнения из МЮ

Жозе Моуриньо похвастал, что отклонил уже три предложения о работе после увольнения из "Манчестер Юнайтед" месяц назад.

Выдав свой худший старт сезона в чемпионате за 29 последних лет, в декабре "красные дьяволы" решили прекратить сотрудничество с португальским тренером. Однако Моуриньо не собирается долго оставаться без работы и ожидает новых предложений, три варианта уже отвергнув.



"Я чувствовал себя счастливым на протяжении этих трех недель. Я счастлив, что у меня есть этот опыт, и я собираюсь попробовать некоторые вещи, которые обычно не могу делать".



"Но в то же время я знаю себя. Я знаю, что мне будет сложно оставаться счастливым к концу марта".



"Я буду анализировать свою ситуацию. Я уже отклонил три предложения, потому что не почувствовал, что хочу именно этого. Чем больше у меня будет времени, тем лучше я смогу подготовиться к следующему шагу. Вызов, на который я откликнусь, должен сделать меня счастливым", — сообщил Моуриньо в эфире beIN Sports.