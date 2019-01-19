Клопп — про 50 голов Салаха: "Исключительное достижение игрока мирового уровня"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил нападающего Мохамеда Салаха, в победном матче против "Кристал Пэлас" достигшего отметки в 50 голов за карьеру в рамках Премьер-Лиги.

Салах буквально внес мяч в ворота после ошибки голкипера "орлов" Хулиана Сперони на первой минуте второго тайма, благодаря чему "красные" впоследствии одержали победу 4:3.



Этот гол стал для 26-летнего египтянина 50-м в рамках высшего английского дивизиона. Достичь этого рубежа Салаху удалось за 72 матча, хотя Клопп считает, что Мохамед мог бы сделать это быстрее.



"Это исключительное достижение от игрока мирового уровня. За последние пару месяцев он сделал несколько шагов в правильном направлении. Вау, это выдающееся количество!"



"Я слышал имена игроков, которые достигли полусотни голов чуть быстрее: Алан Ширер, Рууд Ван Нистелрой, Энди Коул, — неплохие нападающие, не так ли? Может быть, он смог бы забить больше и раньше, если бы я не ставил его так часто на правый фланг. Виноват!"



"Но нет, все не так плохо. Он очень нам помогает. Это выигрышная ситуация для всех. Он извлекает пользу из нашего стиля игры, а парни извлекают пользу из его желания забивать голы. Это круто", — цитирует Клоппа ESPN.