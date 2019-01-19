"Кардифф" рекордно потратился на Эмилиано Салу
"Кардифф" обновил свой трансферный рекорд, заплатив 20 миллионов фунтов "Нанту" за аргентинского нападающего Эмилиано Салу.
Ранее на текущей неделе "ласточки" арендовали у "Эвертона" Умара Ниассе, однако главному тренеру валлийцев Нилу Уорноку этого оказалось мало и после поражения 3:0 от "Ньюкасла" он обзавелся еще одним нападающим.
Теперь команду Уорнока пополнил 28-летний Сала, который в 19 матчах этого сезона французской Лиги 1 забил 12 голов, перестреляв звезд ПСЖ Неймара и Эдинсона Кавани. Контракт аргентинца с "Кардиффом" рассчитан на три с половиной года.
"Я очень счастлив оказаться здесь. Для меня это огромное удовольствие, и мне не терпится приступить к тренировкам, познакомиться со своими новыми партнерами по команде и начать работу".
"Это особенно чувство, когда ты становишься рекордным приобретением. Я перешел сюда, потому что хочу работать и хочу помочь своим партнерам по команде и клубу. Мне не терпится начать", — сообщил Сала.
19.01.2019 22:40
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получше азара будет
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Каратель
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психанули
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Это юморист какой то
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