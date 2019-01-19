"Кардифф" рекордно потратился на Эмилиано Салу

Эмилиано Сала "Кардифф" обновил свой трансферный рекорд, заплатив 20 миллионов фунтов "Нанту" за аргентинского нападающего Эмилиано Салу.

Ранее на текущей неделе "ласточки" арендовали у "Эвертона" Умара Ниассе, однако главному тренеру валлийцев Нилу Уорноку этого оказалось мало и после поражения 3:0 от "Ньюкасла" он обзавелся еще одним нападающим.

Теперь команду Уорнока пополнил 28-летний Сала, который в 19 матчах этого сезона французской Лиги 1 забил 12 голов, перестреляв звезд ПСЖ Неймара и Эдинсона Кавани. Контракт аргентинца с "Кардиффом" рассчитан на три с половиной года.

"Я очень счастлив оказаться здесь. Для меня это огромное удовольствие, и мне не терпится приступить к тренировкам, познакомиться со своими новыми партнерами по команде и начать работу".

"Это особенно чувство, когда ты становишься рекордным приобретением. Я перешел сюда, потому что хочу работать и хочу помочь своим партнерам по команде и клубу. Мне не терпится начать", — сообщил Сала.


Метки Кардифф, Нант, Сала, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2019 22:40

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  1. blackdreamer 19.01.2019 23:00 # blackdreamer
    получше азара будет

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  2. mancityman 19.01.2019 22:57 # mancityman
    Каратель

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  3. kos9k 19.01.2019 22:45 # kos9k
    психанули

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  4. chebrec 19.01.2019 22:45 # chebrec
    Это юморист какой то

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