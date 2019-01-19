"Арсенал" убедительно переиграл "Челси" в домашних стенах и благодаря победе 2:0 приблизился к топ-4 Премьер-Лиги на расстояние в три очка.

Несмотря на слухи о подписании предварительного контракта с "Ювентусом", Аарон Рэмси вышел в стартовом составе "канониров". Вернулись в команду и Эктор Беллерин с Лукасом Торрейрой. Шкодран Мустафи, Эйнсли Мэйтланд-Найлс и Алекс Ивоби переместились в запас — в компанию к Месуту Озилу.



Наставник "синих" Маурицио Сарри доверился тем же 11 игрокам, что и в победном матче против "Ньюкасла".



Хозяева "Эмирейтс" едва не открыли счет уже на четвертой минуте, когда Александр Лакасетт как от стоячего ушел от Маркоса Алонсо на правом фланге и прострелил к воротам, однако Пьер-Эмерик Обамеянг не смог замкнуть передачу партнера.



Вскоре гости огрызнулись неточным ударом Эдена Азара из центра штрафной после прострела с правого фланга, однако преимущество "Арсенала" в игре сохранялось.



На 13-й минуте Лоран Косьелни головой расстреливал ворота после подачи со штрафного, но Кепа Аррисабалага плечом отразил мяч.



Спустя еще минуту "канониры" все-таки открыли счет. Беллерин прострелил с правого фланга в штрафную, где Лакасетт на резком движении ушел от Алонсо с Педро и с острого угла пробил Аррисабалагу — 1:0.



Вскоре Аррисабалага отметился сейвом после удара Обамеянга, но затем преимущество перешло к "Челси". Шанс восстановить равновесие в счете имел Педро, который попытался повторить свой гол против "Ньюкасла" — мимо.



Период активности "синих" продолжался недолго, и затем "Арсенал" вернул инициативу. На 37-й минуте Обамеянг отметился зрелищным ударом в падении через себя, немного не попав в створ. А на 39-й минуте Косьелни ускользнул от Алонсо и плечом замкнул заброс Сократиса Папастатопулоса на линию вратарской — 2:0.



В самой концовке тайма невезучий Алонсо мог поправить положение, однако его удар головой пришелся в штангу.



Во втором тайме хозяева не только уверенно сдерживали соперника, но и время от времени угрожали воротам Аррисабалаги. У "Челси" впереди совершенно ничего не клеилось, а Бернд Лено находился без работы.



Свой первый удар в створ гости нанесли лишь на 82-й минуте, однако ничего серьезного. Хозяева без лишней суеты сохранили победный счет до финального свистка.



"Арсенал" провел отличный матч, контролируя игру на протяжении почти всех 90 минут. "Челси" был чрезвычайно беззуб, и Маурицио Сарри остается надеяться, что Гонсало Игуаин решит эту проблему. Этот результат означает, что борьба за третье-четвертое место вспыхнула с новой силой.



"Арсенал" — "Челси". Отчет о матче