"Арсенал" убедительно переиграл "Челси"
"Арсенал" убедительно переиграл "Челси" в домашних стенах и благодаря победе 2:0 приблизился к топ-4 Премьер-Лиги на расстояние в три очка.
Несмотря на слухи о подписании предварительного контракта с "Ювентусом", Аарон Рэмси вышел в стартовом составе "канониров". Вернулись в команду и Эктор Беллерин с Лукасом Торрейрой. Шкодран Мустафи, Эйнсли Мэйтланд-Найлс и Алекс Ивоби переместились в запас — в компанию к Месуту Озилу.
Наставник "синих" Маурицио Сарри доверился тем же 11 игрокам, что и в победном матче против "Ньюкасла".
Хозяева "Эмирейтс" едва не открыли счет уже на четвертой минуте, когда Александр Лакасетт как от стоячего ушел от Маркоса Алонсо на правом фланге и прострелил к воротам, однако Пьер-Эмерик Обамеянг не смог замкнуть передачу партнера.
Вскоре гости огрызнулись неточным ударом Эдена Азара из центра штрафной после прострела с правого фланга, однако преимущество "Арсенала" в игре сохранялось.
На 13-й минуте Лоран Косьелни головой расстреливал ворота после подачи со штрафного, но Кепа Аррисабалага плечом отразил мяч.
Спустя еще минуту "канониры" все-таки открыли счет. Беллерин прострелил с правого фланга в штрафную, где Лакасетт на резком движении ушел от Алонсо с Педро и с острого угла пробил Аррисабалагу — 1:0.
Вскоре Аррисабалага отметился сейвом после удара Обамеянга, но затем преимущество перешло к "Челси". Шанс восстановить равновесие в счете имел Педро, который попытался повторить свой гол против "Ньюкасла" — мимо.
Период активности "синих" продолжался недолго, и затем "Арсенал" вернул инициативу. На 37-й минуте Обамеянг отметился зрелищным ударом в падении через себя, немного не попав в створ. А на 39-й минуте Косьелни ускользнул от Алонсо и плечом замкнул заброс Сократиса Папастатопулоса на линию вратарской — 2:0.
В самой концовке тайма невезучий Алонсо мог поправить положение, однако его удар головой пришелся в штангу.
Во втором тайме хозяева не только уверенно сдерживали соперника, но и время от времени угрожали воротам Аррисабалаги. У "Челси" впереди совершенно ничего не клеилось, а Бернд Лено находился без работы.
Свой первый удар в створ гости нанесли лишь на 82-й минуте, однако ничего серьезного. Хозяева без лишней суеты сохранили победный счет до финального свистка.
"Арсенал" провел отличный матч, контролируя игру на протяжении почти всех 90 минут. "Челси" был чрезвычайно беззуб, и Маурицио Сарри остается надеяться, что Гонсало Игуаин решит эту проблему. Этот результат означает, что борьба за третье-четвертое место вспыхнула с новой силой.
"Арсенал" — "Челси". Отчет о матче
19.01.2019 22:30
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Последние комментарии:
Емое
Проиграть ггшным лютый зашквар
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Не понимаю как 19 летний француз играет настолько качественно, а Джака ошибается регулярно. 2-0 мало, второй тайм тупо уже доигрывали, понимали что челси уже хуй че может..
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Уничтожили, разложили на камешки Челси.
Красавцы.
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Ничего, ща Игуаина купят, и вот тогда игра точно пойдёт.
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Не пойму. Лоран то ли постарел, то ли помолодел. Но видно жизнь его потрепала
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Как можно было Конте уволить ради другого итальянца. Конте, который с рекордом и новой схемой, которую юзало потом пол чемпика, в первый же сезон чемпик оформил.
У далбаёбика сегодня вечер удался)) неужели эту мышь рили забанили, ахахахахахахахахах))
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Как обычно не настроились и проиграли заведомо более слабому сопернику. Можно грузить хаты на победу Челси над Тоттенхэмом.
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Как там Жоржиньо, сколько сегодня голевух отдал?
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пенсы сегодня отведали банан в шоколаде
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ой, бля, ну бывает - хуле
похуй вообще
сейчас вернем на фланг жопастого и брюхастого в центр нападения - пойдем дальше всех ебать. а бичи в аренду псевдосуареса возьмут и продолжат барахтаться на дне
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С победой канониров!
Ожидаемое уничтожение мусора на Эмирейтс, жаль, что не разгромом
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