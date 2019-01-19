Сульшер: "Рэшфорд показывает первоклассную игру"

Маркус Рэшфорд Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер похвалил нападающего Маркуса Рэшфорда, отметившегося победным голом против "Брайтона".

В субботу против "чаек" 21-летний Рэшфорд забил в четвертом матче Премьер-Лиги подряд, и его гол в итоге оказался решающим (2:1).

Продлив свою победную серию до семи матчей с учетом всех соревнований, Сульшер отметил прогресс Маркуса и назвал того игроком топ-уровня.

"Он демонстрирует первоклассную игру. Все идет от трудолюбия — он работает как никто другой, постоянно совершает забеги и тащит мяч вперед".

"Теперь он чувствует себя гораздо спокойнее возле чужих ворот. Он очень уверен в себе и постоянно оттачивает удар на тренировках. У него есть техника и правильный настрой. Прежде ему не хватало уверенности, но теперь он уверен в себе".

"Думаю, временами мы показывали великолепную игру, забили отличные голы. Мы хорошо переключили направление игры перед первым голом, а второй гол стал свидетельством мастерства Маркуса".

Думаю, мы должны были лучше начать второй тайм. Также у нас были некоторые сложности в заключительные 15 минут", — сообщил Сульшер Sky Sports.


Метки Брайтон, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Рэшфорд, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2019 21:25

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Последние комментарии:




  1. van-der-slav 19.01.2019 22:20 # van-der-slav
    только бы не лупил при каждой возможности...

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  2. zaplava-evgeny82 19.01.2019 21:54 # zaplava-evgeny82
    Рэш при Оле реально стал играть уверенней. Еще бы с реализацией дела поправить и можно за бутсу побороться.

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  3. brown-ale 19.01.2019 21:36 # brown-ale
    Скоро Лукака разноется и будет сливать Оле на пару с Феллайни.

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  4. mancunia-planet 19.01.2019 21:32 # mancunia-planet
    воспитанник. топарь. а у синего ведра как там дела? где их воспитаннички? Рэш будет топтать вас ещё долго!

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