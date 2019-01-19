Сульшер: "Рэшфорд показывает первоклассную игру"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер похвалил нападающего Маркуса Рэшфорда, отметившегося победным голом против "Брайтона".

В субботу против "чаек" 21-летний Рэшфорд забил в четвертом матче Премьер-Лиги подряд, и его гол в итоге оказался решающим (2:1).



Продлив свою победную серию до семи матчей с учетом всех соревнований, Сульшер отметил прогресс Маркуса и назвал того игроком топ-уровня.



"Он демонстрирует первоклассную игру. Все идет от трудолюбия — он работает как никто другой, постоянно совершает забеги и тащит мяч вперед".



"Теперь он чувствует себя гораздо спокойнее возле чужих ворот. Он очень уверен в себе и постоянно оттачивает удар на тренировках. У него есть техника и правильный настрой. Прежде ему не хватало уверенности, но теперь он уверен в себе".



"Думаю, временами мы показывали великолепную игру, забили отличные голы. Мы хорошо переключили направление игры перед первым голом, а второй гол стал свидетельством мастерства Маркуса".



Думаю, мы должны были лучше начать второй тайм. Также у нас были некоторые сложности в заключительные 15 минут", — сообщил Сульшер Sky Sports.