Сульшер: "Рэшфорд показывает первоклассную игру"
Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер похвалил нападающего Маркуса Рэшфорда, отметившегося победным голом против "Брайтона".
В субботу против "чаек" 21-летний Рэшфорд забил в четвертом матче Премьер-Лиги подряд, и его гол в итоге оказался решающим (2:1).
Продлив свою победную серию до семи матчей с учетом всех соревнований, Сульшер отметил прогресс Маркуса и назвал того игроком топ-уровня.
"Он демонстрирует первоклассную игру. Все идет от трудолюбия — он работает как никто другой, постоянно совершает забеги и тащит мяч вперед".
"Теперь он чувствует себя гораздо спокойнее возле чужих ворот. Он очень уверен в себе и постоянно оттачивает удар на тренировках. У него есть техника и правильный настрой. Прежде ему не хватало уверенности, но теперь он уверен в себе".
"Думаю, временами мы показывали великолепную игру, забили отличные голы. Мы хорошо переключили направление игры перед первым голом, а второй гол стал свидетельством мастерства Маркуса".
Думаю, мы должны были лучше начать второй тайм. Также у нас были некоторые сложности в заключительные 15 минут", — сообщил Сульшер Sky Sports.
19.01.2019 21:25
Просмотров: 985
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
только бы не лупил при каждой возможности...
(ответить)
Рэш при Оле реально стал играть уверенней. Еще бы с реализацией дела поправить и можно за бутсу побороться.
(ответить)
Скоро Лукака разноется и будет сливать Оле на пару с Феллайни.
(ответить)
воспитанник. топарь. а у синего ведра как там дела? где их воспитаннички? Рэш будет топтать вас ещё долго!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий