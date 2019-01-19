МЮ продлил 100-процентную серию при Сульшере победой над "Брайтоном"
Благодаря победе 2:1 над "Брайтоном" Оле Гуннар Сульшер стал первым тренером в истории "Манчестер Юнайтед", выигравшим все шесть своих первых матчей в чемпионате.
Стартовый состав "красных дьяволов" не должен был измениться относительно минимальной победы в гостях у "Тоттенхэма", однако Люк Шоу получил травму на разминке и уступил свое место в команде Диогу Далоту. Ромелу Лукаку расположился в запасе, как отбывший дисквалификацию Эрик Байи и выздоровевший Алексис Санчес.
У "чаек" вышли те же 11 игроков, что и неделю назад, когда команда Криса Хьютона была бита "Ливерпулем" 1:0.
"Юнайтед" сразу принялся заниматься любимым делом — атаковать. Однако "Брайтон" достаточно неплохо оборонялся, вынуждая соперника бить поспешно или с дистанции. Единственная же вразумительная атака гостей была оборвана офсайдом.
Свои первые девять ударов "дьяволы" нанесли мимо. Зато на 25-й минуте Поль Погба нарвался на фол Гаэтана Бонга в штрафной и заставил рефери назначить с пенальти. Ударом с 11-метровой отметки француз открыл счет — 1:0.
Пропустив, "чайки" стали немного смелее ходить вперед, но это оказалось на руку "Юнайтед" — у команды Сульшера появилось свободное пространство.
Незадолго до окончания первого тайма Маркус Рэшфорд обыграл защитника на левом краю штрафной площади и с острого угла поразил ворота — 2:0.
Во втором тайме шла откровенно убаюкивающая игра. "Дьяволы" уже не напрягали соперника, как прежде. На 72-й минуте задремавшая публика встрепенулась, потому что Гросс грудью принял заброс внутри штрафной, а вторым касанием пробил — 2:1.
"Брайтон" не оставлял попыток отыграться до самого конца, однако серьезных моментов не создал — на сей раз Давиду Де Хеа творить чудеса не пришлось.
"Манчестер Юнайтед" — "Брайтон". Отчет о матче
19.01.2019 20:05
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Последние комментарии:
С победой, товарищи манки! Оле красавчик! Не без корвалола, конечно, но победа за нами! Нужно сделать выводы из второго тайма. Негоже так расслабляться.
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на классе! но центр защитники полная параша у нас. Мюррей не стараясь много чего схватывал на голову свою после навесов. Джонса-клоуна на продажу!
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неудивительно, двушку забили, решили попижонить, вместо того чтоб добивать. но с такой защитой матчей в лч у нас будет только два
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С победой Му Мушники
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горлум и его прелесть погба пока тащат
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МЮ, конечно, во втором тайме расслабился и сам привез себе проблемы. С другой стороны к третьему голу хозяева были ближе, чем гости к первому, так что матч в целом можно оценить положительно, учитывая, какой "Брайтон" неприятный соперник для команд из верхней половины таблицы. Поразил Далот, игравший на непривычном для себя фланге. Вовремя подключался, был всегда где нужно (не считая пропущенного мяча) и еще прекрасную голевую отдал на Рэшфорда. Тот в очередной раз показал свое мастерство и умение принять нестандартное решение. Для игрока его возраста впечатляет. Звезда растет!
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С победой
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расслабились во втором, это недопустимо
2-0 это самый нелюбимый счет Фабио Капелла
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В этот раз как-то так себе
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как-то не убедительно.
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хорошие результаты, все победы подряд. лучшим был Рэш, он и забил победный красиво) Далот норм так, сегодня играл на позиции левого защитника, а справа Янг
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Все равно нужен Почеттино
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