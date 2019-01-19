МЮ продлил 100-процентную серию при Сульшере победой над "Брайтоном"

Благодаря победе 2:1 над "Брайтоном" Оле Гуннар Сульшер стал первым тренером в истории "Манчестер Юнайтед", выигравшим все шесть своих первых матчей в чемпионате.

Стартовый состав "красных дьяволов" не должен был измениться относительно минимальной победы в гостях у "Тоттенхэма", однако Люк Шоу получил травму на разминке и уступил свое место в команде Диогу Далоту. Ромелу Лукаку расположился в запасе, как отбывший дисквалификацию Эрик Байи и выздоровевший Алексис Санчес.



У "чаек" вышли те же 11 игроков, что и неделю назад, когда команда Криса Хьютона была бита "Ливерпулем" 1:0.



"Юнайтед" сразу принялся заниматься любимым делом — атаковать. Однако "Брайтон" достаточно неплохо оборонялся, вынуждая соперника бить поспешно или с дистанции. Единственная же вразумительная атака гостей была оборвана офсайдом.



Свои первые девять ударов "дьяволы" нанесли мимо. Зато на 25-й минуте Поль Погба нарвался на фол Гаэтана Бонга в штрафной и заставил рефери назначить с пенальти. Ударом с 11-метровой отметки француз открыл счет — 1:0.



Пропустив, "чайки" стали немного смелее ходить вперед, но это оказалось на руку "Юнайтед" — у команды Сульшера появилось свободное пространство.



Незадолго до окончания первого тайма Маркус Рэшфорд обыграл защитника на левом краю штрафной площади и с острого угла поразил ворота — 2:0.



Во втором тайме шла откровенно убаюкивающая игра. "Дьяволы" уже не напрягали соперника, как прежде. На 72-й минуте задремавшая публика встрепенулась, потому что Гросс грудью принял заброс внутри штрафной, а вторым касанием пробил — 2:1.



"Брайтон" не оставлял попыток отыграться до самого конца, однако серьезных моментов не создал — на сей раз Давиду Де Хеа творить чудеса не пришлось.



"Манчестер Юнайтед" — "Брайтон". Отчет о матче