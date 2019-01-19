"Ливерпуль" трижды пропустил от "Пэлас", но победил

В тяжелейшем матче с семью забитыми голами "Ливерпулю" все-таки удалось подтвердить свое превосходство над "Кристал Пэлас" — 4:3.

В стартовый состав "красных" после перелома ключицы вернулся Жоэль Матип, заменив Трента Александер-Арнольда. Также появились с первых минут Джеймс Милнер и Наби Кейта.



У "орлов" можно было насчитать лишь одну перестановку. Впервые с декабря 2017 защищать ворота отправился ветеран Хулиан Сперони.



39-летнему Сперони пришлось выручать гостей уже на восьмой минуте, когда задержавшийся в чужой штрафной Матип открылся на ударной позиции, однако Хулиан сыграл на опыте и заранее вышел навстречу сопернику.



"Пэлас" находился под серьезным давлением в начальной стадии матча и был вынужден обороняться практически всей командой, хотя пожара не допускал. Однажды "орлам" откровенно повезло, когда рефери проглядел игру рукой у Андроса Таунсенда.



Порой гости все же совершали робкие вылазки, но они не доводилось до логического завершения. Так было до 34-й минуты, когда Уилфрид Заха прорвался по левому флангу, а затем от лицевой вырезал передачу назад под удар Таунсенду — 0:1.



В остатке тайма "Ливерпулю" исправить ситуацию не удалось, зато уже на первой минуте второй половины матча равновесие было восстановлено. После заблокированного удара Виргила Ван Дейка с дистанции мяч взмыл в воздух, а Мохамед Салах технично погасил эту "свечу", в касание поразив угол ворот — 1:1.



На 53-й минуте "красные" вышли вперед. Роберто Фирмино получил передачу на дальнем краю штрафной на Кейта, немного улучшил позицию и с рикошетом от Шейху Куяте поразил нижний угол ворот — 2:1.



Такая двойная неудача не надломила "Пэлас" — напротив, "орлы" значительно активизировались и помчались отыгрываться. На 66-й минуте Джеймс Томкинс без сопротивления замкнул подачу с углового — 2:2.



Ничейный счет не устраивал хозяев, и они поспешили восстановить статус-кво. На 75-й минуте Сперони неудачно прервал прострел Милнера с отскоком от газона, в результате чего Салах буквально внес мяч в ворота — 3:2.



Концовка получилась достаточно нервной для "Ливерпуля", а на 89-й минуте Милнер, опоздав на мяч, получил свою вторую желтую карточку за фол на Захе.



"Пэлас" пошел ва-банк, но в компенсированное время нарвался на контратаку, которую завершил Садио Мане — 4:2. Впрочем, и это было еще не все. На последних мгновениях матча вышедший на замену Макс Майер в касание поразил ворота после скидки партнера в штрафной — 4:3.



"Кристал Пэлас" удалось доставить проблем лидеру Премьер-Лиги. "Ливерпуль" всего лишь во второй раз в этом сезоне пропустил более одного гола, не показав свойственной себе надежной игры в обороне, однако результат был достигнут, и это важнее всего.



"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче