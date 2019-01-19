"Ливерпуль" трижды пропустил от "Пэлас", но победил
В тяжелейшем матче с семью забитыми голами "Ливерпулю" все-таки удалось подтвердить свое превосходство над "Кристал Пэлас" — 4:3.
В стартовый состав "красных" после перелома ключицы вернулся Жоэль Матип, заменив Трента Александер-Арнольда. Также появились с первых минут Джеймс Милнер и Наби Кейта.
У "орлов" можно было насчитать лишь одну перестановку. Впервые с декабря 2017 защищать ворота отправился ветеран Хулиан Сперони.
39-летнему Сперони пришлось выручать гостей уже на восьмой минуте, когда задержавшийся в чужой штрафной Матип открылся на ударной позиции, однако Хулиан сыграл на опыте и заранее вышел навстречу сопернику.
"Пэлас" находился под серьезным давлением в начальной стадии матча и был вынужден обороняться практически всей командой, хотя пожара не допускал. Однажды "орлам" откровенно повезло, когда рефери проглядел игру рукой у Андроса Таунсенда.
Порой гости все же совершали робкие вылазки, но они не доводилось до логического завершения. Так было до 34-й минуты, когда Уилфрид Заха прорвался по левому флангу, а затем от лицевой вырезал передачу назад под удар Таунсенду — 0:1.
В остатке тайма "Ливерпулю" исправить ситуацию не удалось, зато уже на первой минуте второй половины матча равновесие было восстановлено. После заблокированного удара Виргила Ван Дейка с дистанции мяч взмыл в воздух, а Мохамед Салах технично погасил эту "свечу", в касание поразив угол ворот — 1:1.
На 53-й минуте "красные" вышли вперед. Роберто Фирмино получил передачу на дальнем краю штрафной на Кейта, немного улучшил позицию и с рикошетом от Шейху Куяте поразил нижний угол ворот — 2:1.
Такая двойная неудача не надломила "Пэлас" — напротив, "орлы" значительно активизировались и помчались отыгрываться. На 66-й минуте Джеймс Томкинс без сопротивления замкнул подачу с углового — 2:2.
Ничейный счет не устраивал хозяев, и они поспешили восстановить статус-кво. На 75-й минуте Сперони неудачно прервал прострел Милнера с отскоком от газона, в результате чего Салах буквально внес мяч в ворота — 3:2.
Концовка получилась достаточно нервной для "Ливерпуля", а на 89-й минуте Милнер, опоздав на мяч, получил свою вторую желтую карточку за фол на Захе.
"Пэлас" пошел ва-банк, но в компенсированное время нарвался на контратаку, которую завершил Садио Мане — 4:2. Впрочем, и это было еще не все. На последних мгновениях матча вышедший на замену Макс Майер в касание поразил ворота после скидки партнера в штрафной — 4:3.
"Кристал Пэлас" удалось доставить проблем лидеру Премьер-Лиги. "Ливерпуль" всего лишь во второй раз в этом сезоне пропустил более одного гола, не показав свойственной себе надежной игры в обороне, однако результат был достигнут, и это важнее всего.
"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
19.01.2019 20:00
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Последние комментарии:
Как же лфк сегодня повезло. На победу никак не наиграли. Милнер на пороге завершения карьеры. Мане переоцененка дичайшая, сколько моментов он запорол еще до этого матча, плюс один здесь, благо забил в конце, но без пространства чел вообще ни о чем. Почему он не зарабатывает пенальти? Потому что нет у него дриблинга, настолько все просто. Кейта бы пора оправдывать ожидания. А в центр на пару к ввд нужно возвращать фабиньо.
(ответить)
Где ггешки, вымерли или жопы в кулачки сжали?
Одни пенсы на ветки со скузи..
(ответить)
далбаёбы, безвиз в бане.
(ответить)
Вообще Сократиса за борьбу дважды подряд уже можно и на жк посадить
(ответить)
Голы Жоржиньо ван лав <3
Суперские удары
(ответить)
во кстати да, арсенал же дырявый.
вот и посмотрим, сможет ли челси хотя бы 1 забить этим днарям.
если не забьют больше 1- сосари обречен
(ответить)
ГГ забили нам и отхватили 5-ку.
Будет ли сегодня такой же хэви металл?!
(ответить)
Норм с появлением Косельны оборона Отсосенала прибавила
(ответить)
Хазард опять ныряет, чурка бородатая
(ответить)
Пенсы на фапле больше всех пиздят. А потом при проигрыше падают звоном монет
(ответить)
А где Марат?
(ответить)
Педро омг.
Мората на поле даже когда он не на поле
(ответить)
Ковасика и Алонсо наxууууй наxууй
(ответить)
А где bezpiz? До сих пор не может победу ЛФК пережить?
(ответить)
6лять, а ведь пенсы, которые верили в победу пенсов в первых турах, могут не попасть в 4-ку) мю набрал ход, в случае победы покерята приблизятся к 4-ке, вот же будет ор))
(ответить)
4:3 будет счёт.
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Педро!!!!
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Челси так и с 4-ки вылетят.Там и Мю поджимает.
Ору чёт.
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аааха челси тонит
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А вот сейчас Ауба хорош был
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