Моусон травмировался, переодевая бутсы
Защитник "Фулхэма" Алфи Моусон сделал серьезную заявку на одну из самых курьезных травм в футболе, повредив себя в процессе смены бутс.
Приобретенный прошлым летом у "Суонси" за 20 миллионов фунтов защитник находится вне игры с 29 декабря. До сих пор было известно лишь то, что у Моусона травма колена.
В преддверии воскресного дерби против "Тоттенхэма" главный тренер "дачников" Клаудио Раньери пролил свет на ситуацию со своим подопечным. По прошествии трех недель в "Фулхэме" до сих пор не знают, когда Алфи вернется в строй.
"Это была очень странная травма. Он просто менял свои бутсы. Невероятно, как это произошло! Ему нужно больше времени. Сколько? Я не знаю", — цитирует Раньери BBC.
19.01.2019 18:00
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