Уилшир может вернуться через пару недель

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир может вернуться на футбольное поле после очередной травмы уже в следующем месяце.

Присоединившись к "молотобойцам" прошлым летом из родного "Арсенала" в статусе свободного агента, Уилшир, наконец, обрел столь желанную игровую практику, однако эта идиллия продолжалась недолго.



С начала сентября Уилшир сыграл лишь пять минут в Премьер-Лиге из-за вновь обостривших проблем с лодыжками, а в прессе даже появились слухи, что 27-летний англичанин может пропустить остаток сезона.



Возвращение Уилшира в строй действительно неоднократно переносилось, однако сейчас у "Вест Хэма" появилась уверенность, что через пару недель Джек вернется в строй.



"Из-за своей лодыжки он получил шесть недель отдыха, и этот период еще не окончен. Он лечится, и я надеюсь, на следующей неделе он приступит к занятиям на беговой дорожке. Он будет готов к началу февраля", — приводит слова главного тренера "Вест Хэма" Мануэля Пеллегрини Sky Sports.