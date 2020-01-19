Сарри опасается "Арсенала"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри призвал свою команду опасаться грозной атаки "Арсенала" в субботнем матче Премьер-Лиги на "Эмирейтс".

В субботу "канониры" постараются использовать преимущество домашних трибун, чтобы окончательно не выбыть из борьбы за попадание в топ-4 — Унаи Эмери уже признал, что поражение не оставит "Арсеналу" таких шансов.



Для "синих" же это возможность оставить своего преследователя уже в девяти очках позади, поэтому Сарри хочет, чтобы его защитники уделили должное внимание Пьер-Эмерику Обамеянгу, возглавляющему бомбардирскую гонку Премьер-Лиги вместе с Мохамедом Салахом и Харри Кейном.



"Этот матч является для нас риском, но и возможностью. Это риск, потому что соперник очень хорошо играет дома, так что нас ждет очень сложный и опасный матч. Но, как уже говорилось прежде, это отличная возможность для нас укрепить свое положение".



"Этот матч очень важен и очень сложен, потому что у "Арсенала" очень хорошая команда. В атакующей фазе они являются одной из лучших команд Премьер-Лиги — они действительно опасны. Так что это будет очень сложный и очень опасный матч для нас", — цитирует Сарри Evening Standard.