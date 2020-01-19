Сарри опасается "Арсенала"

Маурицио Сарри Наставник "Челси" Маурицио Сарри призвал свою команду опасаться грозной атаки "Арсенала" в субботнем матче Премьер-Лиги на "Эмирейтс".

В субботу "канониры" постараются использовать преимущество домашних трибун, чтобы окончательно не выбыть из борьбы за попадание в топ-4 — Унаи Эмери уже признал, что поражение не оставит "Арсеналу" таких шансов.

Для "синих" же это возможность оставить своего преследователя уже в девяти очках позади, поэтому Сарри хочет, чтобы его защитники уделили должное внимание Пьер-Эмерику Обамеянгу, возглавляющему бомбардирскую гонку Премьер-Лиги вместе с Мохамедом Салахом и Харри Кейном.

"Этот матч является для нас риском, но и возможностью. Это риск, потому что соперник очень хорошо играет дома, так что нас ждет очень сложный и опасный матч. Но, как уже говорилось прежде, это отличная возможность для нас укрепить свое положение".

"Этот матч очень важен и очень сложен, потому что у "Арсенала" очень хорошая команда. В атакующей фазе они являются одной из лучших команд Премьер-Лиги — они действительно опасны. Так что это будет очень сложный и очень опасный матч для нас", — цитирует Сарри Evening Standard.


Метки Арсенал, Премьер-Лига, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2019 16:00

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  1. arsenalekc 19.01.2019 17:38 # arsenalekc
    Атака Арса без разрезающих передач Озила нестрашна. Если Возил не выйдет, то скорее всего Калаш будет делать забеги к линии и делать передачи во вратарскую. Либо Ивоби сможет что-нибудь сотворить. Других вариантов практически нет.
    Пеналь в нашу пользу вряд ли дадут (даж не помню когда ставили в пользу Арсенала. Против - сколько угодно, один только египетский дельфин на пару пеналей нанырял)

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  2. chelsea88 19.01.2019 16:49 # chelsea88
    Будет зашкваром проиграть гейклубу.

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  3. mancunia-planet 19.01.2019 16:19 # mancunia-planet
    вот он уровень синего ведра!

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  4. ganinilyha 19.01.2019 16:04 # ganinilyha
    Дедуль, ты ебобо? У них сейчас спад

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