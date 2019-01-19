Руни хочет, чтобы "Юнайтед" возглавил Почеттино

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что "красные дьяволы" должны сделать все возможное, чтобы переманить главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

"Дьяволы" выглядят просто выдающимся образом при Оле Гуннаре Сульшере, одержав шесть побед из шести возможных, однако Руни все равно считает Почеттино лучшим выбором для своего бывшего клуба.



"Во-первых, нужно дать Оле шанс. Владельцы клуба должны будут обсудить это. Но если бы у меня была возможность назначить кого-нибудь, я бы сделал все ради приглашения Почеттино".



"Думаю, "Манчестер Юнайтед" всегда держался на молодежи, на воспитании игроков. В последние 20-30 лет, когда здесь работал Алекс Фергюсон, определенно было именно так".



"Думаю, Почеттино умеет заставлять игроков показывать свою лучшую игру, молодые они или возрастные. Вы сами можете видеть некоторых молодых игроков, которых он вырастил в "Тоттенхэме" и "Саутгемптоне" и которые сейчас вызываются в сборную Англии".



"Думаю, он отвечает всем необходимым параметрам — и в плане тренерского мастерства, и в плане готовности давать шанс молодежи", — сообщил Руни ESPN.