Александер-Арнольд заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2024 года.

Лишь в четверг "красные" продлили сотрудничество с очередным игроком, которым стал левый защитник Энди Робертсон. Спустя пару дней настал черед сделать то же самое и для 20-летнего Александер-Арнольда.



Трент находится в системе мерсисайдского клуба с шести лет, дебютировав за первую команду в октябре 2016. В 2017 году юниор получил новый трудовой договор, но с тех пор еще прибавил, закрепившись в качестве основного игрока "Ливерпуля" и пробившись в сборную Англии, поэтому "красные" вновь наградили своего воспитанника.



"Я в экстазе и очень горжусь. Предлагая мне новый контракт, клуб продемонстрировал свою поддержку и доверие ко мне, и ощущать это — огромная честь для меня".



"Я без колебаний согласился заключить этот контракт и продлить свое пребывание в клубе. Надеюсь, мы добьемся больших успехов в эти годы", — сообщил Александер-Арнольд.