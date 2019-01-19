Сульшер не считает, что игроки становятся слишком влиятельны

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не считает, что власть игроков становится большой проблемой для футбола.

В своем первом большом интервью после увольнения из "Юнайтед" Жозе Моуриньо пожаловался, что клуб сделал недостаточно, чтобы защитить его и помочь погасить бунт игроков.



Намек Моуриньо понятен — его вынесенный в публичное пространство конфликт с полузащитником Полем Погба был одной из наиболее горячих тем, связанных с "Юнайтед", в предыдущие месяцы. Однако Сульшер считает, что тренеры должны адаптироваться к таким переменам в футболе.



"Думаю, теперь ты должен иначе относиться к игрокам — времена меняются. Я достаточно стар, поработав с игроками и тренерами старшего поколения, поэтому я знаю их школу".



"Но в то же время я достаточно молод, чтобы понимать современных игроков. Кроме того, у меня есть дети, включая 18-летнего сына, а на родине мне довелось поработать с молодыми игроками. Это другая эра".



"Я бы не сказал, что у них больше власти, но это стало по-другому. Они выросли в окружении социальных медиа — знаю, я сейчас говорю как старик — и это просто другая эра".



"Теперь все происходит в твиттере, фейсбуке, причем молниеносно. Если их действия не носят злого умысла, то пускай делают это. Такова реальность, в которой мы живем".



"Они по-прежнему должны разделять ценности команды. Если игрок хочет помогать команде, он заслуживает быть здесь. Если не хочет помогать команде, не заслуживает здесь быть. Эти ценности и убеждения остаются неизменны", — цитирует Сульшера Sky Sports.