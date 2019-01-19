Даффи надеется на помощь "счастливого туалета" против МЮ

Шейн Даффи Защитник "Брайтона" Шейн Даффи признался, что рассчитывает на помощь "счастливого туалета" в матче против "Манчестер Юнайтед".

Одержав шесть побед подряд при Оле Гуннаре Сульшере, "Юнайтед" видится абсолютным фаворитом субботнего матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд". В сложившейся ситуации Даффи остается надеяться на свою счастливую примету.

"Это началось пару лет назад. Мне нравится выбирать счастливый туалет в выездных матчах".

"Если в туалете раздевалки есть три кабинки, и кто-то находится в моей, я должен подождать. Иногда я ломлюсь через других людей к своей кабинке, хотя другие пустуют".

"Знаю, это странно, но парни уже привыкли. Я не выбираю кабинку, пока не окажусь на месте. А выбрав, остаюсь ей верен до конца", — цитирует Даффи Daily Mirror.


Метки Брайтон, Даффи

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 19.01.2019 12:20 # fc-oil
    После матча ждем новость:
    Защитник "Брайтона" Шейн Даффи просидел весь матч в туалете из-за запора! Брайтон проиграл 3:0))

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  2. billy-bones 19.01.2019 12:19 # billy-bones
    Счастливого пути

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  3. ravi 19.01.2019 11:57 # ravi
    Так олд трафорд ещё никто не унижал, рофл

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  4. ilovemanutd 19.01.2019 11:32 # ilovemanutd
    Какие же люди разумные существа, не перестаю удивляться

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  5. chebrec 19.01.2019 11:09 # chebrec
    Любитель навалить в любимой кабинке

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  6. forester 19.01.2019 11:07 # forester
    Истинный пенс. В челсей его!

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