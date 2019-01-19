Даффи надеется на помощь "счастливого туалета" против МЮ
Защитник "Брайтона" Шейн Даффи признался, что рассчитывает на помощь "счастливого туалета" в матче против "Манчестер Юнайтед".
Одержав шесть побед подряд при Оле Гуннаре Сульшере, "Юнайтед" видится абсолютным фаворитом субботнего матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд". В сложившейся ситуации Даффи остается надеяться на свою счастливую примету.
"Это началось пару лет назад. Мне нравится выбирать счастливый туалет в выездных матчах".
"Если в туалете раздевалки есть три кабинки, и кто-то находится в моей, я должен подождать. Иногда я ломлюсь через других людей к своей кабинке, хотя другие пустуют".
"Знаю, это странно, но парни уже привыкли. Я не выбираю кабинку, пока не окажусь на месте. А выбрав, остаюсь ей верен до конца", — цитирует Даффи Daily Mirror.
19.01.2019 11:00
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Последние комментарии:
После матча ждем новость:
Защитник "Брайтона" Шейн Даффи просидел весь матч в туалете из-за запора! Брайтон проиграл 3:0))
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Счастливого пути
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Так олд трафорд ещё никто не унижал, рофл
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Какие же люди разумные существа, не перестаю удивляться
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Любитель навалить в любимой кабинке
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Истинный пенс. В челсей его!
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