Даффи надеется на помощь "счастливого туалета" против МЮ

Защитник "Брайтона" Шейн Даффи признался, что рассчитывает на помощь "счастливого туалета" в матче против "Манчестер Юнайтед".

Одержав шесть побед подряд при Оле Гуннаре Сульшере, "Юнайтед" видится абсолютным фаворитом субботнего матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд". В сложившейся ситуации Даффи остается надеяться на свою счастливую примету.



"Это началось пару лет назад. Мне нравится выбирать счастливый туалет в выездных матчах".



"Если в туалете раздевалки есть три кабинки, и кто-то находится в моей, я должен подождать. Иногда я ломлюсь через других людей к своей кабинке, хотя другие пустуют".



"Знаю, это странно, но парни уже привыкли. Я не выбираю кабинку, пока не окажусь на месте. А выбрав, остаюсь ей верен до конца", — цитирует Даффи Daily Mirror.