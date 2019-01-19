Сульшер рассчитывает на Лукаку

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер успокоил нападающего Ромелу Лукаку, заверив, что тот входит в его планы.

Назначение Сульшера в прошлом месяце совпало с травмой Лукаку. Решив свои проблемы со здоровьем, теперь Ромелу вынужден довольствоваться местом на лавке, однако Оле Гуннар уверяет, что у бельгийца будет достаточно шансов проявить себя.



"Он является важным членом команды. Никто не забивает на тренировках так много голов, как он. Сейчас в нападении трое игроков играют чаще, чем остальные, но у нас все еще есть Ром, есть Хуан (Мата), есть Алексис (Санчес). Я могу использовать ротацию, и Ром определенно будет играть матчи".



"Я сам привык быть одним из четырех нападающих, хотя играли только двое из них. Теперь у нас шестеро форвардов, и мы постоянно играем с тремя. Мы сможем использовать ротацию, и у каждого будет достаточно матчей и достаточно игрового времени".



"Важно лишь пользоваться своими шансами. Давайте не забывать, что Ром забил уже три гола при мне. Все в его руках", — цитирует Сульшера ESPN.