Сарри: "Челси" не готов к смене тактики"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что его команда не готова к тактическим изменениям и должны сперва полностью адаптироваться к его методам.
В этом сезоне Сарри делает ставку на схему 4-3-3, продолжая упорно использовать в качестве мотора команды Жоржиньо, хотя тот откровенно не блещет в последние недели.
Буквально на днях телевизионный эксперт Энди Грей выразил популярное мнение о том, что "синие" становятся предсказуемыми для соперников и должны научиться играть иначе, без Жоржиньо. Но Сарри считает, что "Челси" пока к этому не готов.
"В данный момент мы не готовы к изменениям. Я могу изменить тактику, когда мы будем на 100 процентов соответствовать тому, что я хочу видеть. Когда мы достигнем пика при схеме 4-3-3, мы можем попробовать что-либо изменить".
"Например, так было в Неаполе в прошлом сезоне, когда в заключительный период мы частенько играли по схеме 4-2-3-1. Но в данный момент мы не готовы к этому".
"Что касается Жоржиньо, то в паре последних матчей он, возможно, был немного уставшим. Он чуть медленнее передавал мяч, чем раньше, но я думаю, это нормально".
"Невозможно оставаться в своей лучшей форме все 60 матчей. Спады — это нормально. Это не такая большая проблема", — цитирует Сарри Sky Sports.
19.01.2019 08:00
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жоржинья устала у него. пистец.
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