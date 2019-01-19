Сарри: "Челси" не готов к смене тактики"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что его команда не готова к тактическим изменениям и должны сперва полностью адаптироваться к его методам.

В этом сезоне Сарри делает ставку на схему 4-3-3, продолжая упорно использовать в качестве мотора команды Жоржиньо, хотя тот откровенно не блещет в последние недели.



Буквально на днях телевизионный эксперт Энди Грей выразил популярное мнение о том, что "синие" становятся предсказуемыми для соперников и должны научиться играть иначе, без Жоржиньо. Но Сарри считает, что "Челси" пока к этому не готов.



"В данный момент мы не готовы к изменениям. Я могу изменить тактику, когда мы будем на 100 процентов соответствовать тому, что я хочу видеть. Когда мы достигнем пика при схеме 4-3-3, мы можем попробовать что-либо изменить".



"Например, так было в Неаполе в прошлом сезоне, когда в заключительный период мы частенько играли по схеме 4-2-3-1. Но в данный момент мы не готовы к этому".



"Что касается Жоржиньо, то в паре последних матчей он, возможно, был немного уставшим. Он чуть медленнее передавал мяч, чем раньше, но я думаю, это нормально".



"Невозможно оставаться в своей лучшей форме все 60 матчей. Спады — это нормально. Это не такая большая проблема", — цитирует Сарри Sky Sports.