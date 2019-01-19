23-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 19 января восемью поединками стартует 23-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЛЕСТЕР 15:30



Зарекомендовав себя грозой больших команд, в то же время "Вулверхэмптон" умудрился проиграть пять из семи последних матчей — отнюдь не против самых сильных соперников. Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль находится под серьезным давлением, которое он может облегчить с помощью третьей подряд выездной победы в Премьер-Лиге. Это будет уже третья встреча этих команд в нынешнем сезоне — "лисы" выиграли матч первого круга (2:0), а также поединок Кубка Лиги (1:3).



К трехматчевой дисквалификации приступает защитник "Вулверхэмптона" Вилли Боли, до прошлого поединка не пропустивший ни минуты в этом сезоне.



После перелома пальца стопы, с опережением срока, вернулся защитник "Лестера" Джонни Эванс. В лазарете остается лишь Даниэль Амарти.



УОТФОРД — БЕРНЛИ 18:00



"Уотфорд" и "Бернли" не проигрывают с Boxing Day. Если "шершней" лихорадит на протяжении всего сезона, то "бордовые" преодолели затяжной спад, как только вернули в ворота Тома Хитона. После того, как Джо Харт пропустил пять голов от "Эвертона", Хитон позволил поразить свои ворота лишь дважды в четырех матчах. Ни одна из 19 предыдущих встреч этих соперников в чемпионате не завершилась со счетом 0:0.



К тренировкам с "Уотфордом" вернулись Андре Грей и Кристиан Кабаселе. У Уилла Хьюза подозревают сотрясение, поэтому он едва ли сыграет.



У "Бернли" под вопросом Йоханн Берг Гудмундссон, Мэтт Лоутон и Фил Бардсли. Стивен Уорд и Стивен Дефур свои болячки залечили.



САУТГЕМПТОН — ЭВЕРТОН 18:00



Посреди недели "Саутгемптон" выбыл из Кубка Англии, уступив в серии пенальти "Дерби". Это поражение может негативно сказаться как на свежести команды Ральфа Хазенхюттля, так и на ее морали. "Эвертон" все никак не нащупает игру на выезде, одержав только две победы за пределами "Гудисон Парк" в этом сезоне Премьер-Лиги, и это одна из причин, почему "ириски" болтаются на стыке верхней и нижней половин таблицы. В 19 выездах к "святым" в рамках Премьер-Лиги "Эвертон" выиграл только трижды, потерпев 10 поражений.



После своих дисквалификаций возвращаются игроки "Саутгемптона" Пьер-Эмиль Хейбьерг, Ян Валери и Чарли Остин. Данни Ингс возобновил тренировки после травмы бедра. Несколько игроков под вопросом, но Майкл Обафеми к субботе точно не поправится.



Из-за травмы, полученной на тренировке, "Эвертону" будет не хватать Фила Ягиелки. Адемола Лукман надеется сохранить место в старте.



НЬЮКАСЛ — КАРДИФФ 18:00



"Сент Джеймс Парк" является чем угодно для "Ньюкасла" в этом сезоне, но только не крепостью — уже восемь домашних поражений, и это больше, чем за всю прошлую кампанию. С другой стороны, в 18 последних выездах сюда в рамках чемпионата "Кардифф" потерпел 17 поражений, лишь отметившись победой 0:4 в ноябре 1963. "Сороки" выиграли все семь последних встреч с "ласточками" на своем поле в рамках высшего дивизиона с общим счетом 23:0.



"Ньюкасл" устроит фитнес-тесты для защитников Кирана Кларка и Джамаала Ласселлса, которым потребовалась вынужденная замена против "Блэкберна" в Кубке Англии. Пол Дамметт и Джонджо Шелви по-прежнему травмированы.



К дебюту за "Кардифф" готов арендованный у "Эвертона" нападающий Умар Ниассе. Шон Моррисон не сыграет из-за определенных проблем со здоровьем.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БРАЙТОН 18:00 Онлайн-трансляция



Если "Манчестер Юнайтед" одержит седьмую подряд победу при Оле Гуннаре Сульшере, то окажет серьезное давление на "Арсенал" и "Челси", которые играют между собой позже днем. Еще недавно "красные дьяволы" отставали от топ-4 на 11 очков, но теперь задача по завоеванию четвертого места кажется вполне реалистичной. "Брайтон" в предыдущем туре уступил "Ливерпулю", хотя и доставил грозному сопернику проблем. Такой же настрой "чайкам" необходимо сохранить и к выезду на "Олд Траффорд". На свое поле "Юнайтед" еще никогда не проигрывал "Брайтону" — восемь побед и две ничьи.



Нападающий "Юнайтед" Алексис Санчес снова в строю после небольшой травмы. Эрик Байи вернулся после дисквалификации. Маруан Феллайни повредил икроножную мышцу и теперь составит компанию в лазарете Крису Смоллингу и Маркосу Рохо.



"Брайтон" все еще вынужден обходиться без Бернардо и Хосе Искьердо, но Ив Биссума может поправиться к субботе.



ЛИВЕРПУЛЬ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00 Онлайн-трансляция



"Ливерпуль" не знает поражений на "Энфилде" в рамках Премьер-Лиге уже 31 матч кряду — с поражения от "Кристал Пэлас" в апреле 2017. Из этого 31 "красные" выиграли 22, а в 21 не пропускали. Еще одна победа увеличит преимущество команды Юргена Клоппа во главе Премьер-Лиги до семи очков минимум на сутки, а заодно поможет установить новый клубный рекорд по количеству очков после 23 туров. Орлы" могут похвастать восемью "сухими" матчами в этом сезоне, что больше, чем у какой-либо другой команды за пределами топ-4. "Ливерпуль" выиграл пять из шести последних встреч с "Пэлас" в рамках Премьер-Лиги.



Из лазарета "Ливерпуля" может вернуться не только Джорджиньо Вейналдум, но и неожиданно Трент Александер-Арнольд, которому обещали месяц отсутствия. Жоэль Матип и Адам Лаллана также могут сыграть после травм.



Свой первый матч в этом сезоне может сыграть старейший игрок Премьер-Лиги из ныне действующих — 39-летний голкипер "Пэлас" Хулиан Сперони, чьи более молодые конкуренты Висенте Гуаита и Уэйн Хеннесси травмированы.



БОРНМУТ — ВЕСТ ХЭМ 18:00



"Вест Хэм" произвел сильное впечатление своей победой над "Арсеналом", сыграв как большая команда, и теперь, продолжая подражать большой команде, должен закрепить этот успех и показать, что может быть стабилен. "Борнмут" тоже останется верен в себе — пропуская в среднем почти два гола за матч, "вишенки" понимают, что атака является лучшей обороной. В семи последних встречах этих соперников в рамках Премьер-Лиги было забито 28 мячей.



Нападающему "Борнмута" Каллуму Уилсону предстоит фитнес-тест из-за проблем с задней поверхностью бедра. Саймон Фрэнсис, Адам Смит, Льюис Кук и Доминик Соланке травмированы.



"Вест Хэм" оставил дома нападающего Марко Арнаутовича, который всеми мыслями уже в Китае. Хавьер Эрнандес в строю, залечив свои болячки. Райан Фредерикс едва приступил к тренировкам, но играть еще не готов.



АРСЕНАЛ — ЧЕЛСИ 20:30 Онлайн-трансляция



Проиграй, и о топ-4 можно забыть — именно так обстоят дела для "Арсенала", и Унаи Эмери с этим согласился. "Канониры" проиграли три из шести последних матчей в Премьер-Лиге, но все три этих поражения случились на выезде. "Челси" тоже далек от оптимальной формы, с большим трудом рождая голы. Свое единственное поражение в 14 последних встречах с "Арсеналом" в рамках чемпионата "синие" потерпели в сентябре 2016 как раз на "Эмирейтс" — 3:0.



В стартовый состав "Арсенала" могут вернуться выздоровевшие защитники Эктор Беллерин и Начо Монреаль. Генрих Мхитарян продолжает лечиться. О роли Месута Озила, угодившего в опалу к Эмери, остается только догадываться.



"Челси" может снова задействовать Эдена Азара в качестве "ложной девятки". Альваро Мората технически доступен для игры, но, по слухам, одной ногой уже в "Атлетико". Рубен Лофтус-Чик и Оливье Жиру должны залечить свои болячки к субботе.