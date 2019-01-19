Гиггз не удивлен, насколько хорошо идут дела Сульшера
Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз признался, что не удивлен успехами Оле Гуннара Сульшера на тренерском мостике "красных дьяволов".
При Сульшере "Юнайтед" одержал шесть побед из шести, включая пять в Премьер-Лиге. Однако Гиггз не может сказать, что это стало для него сюрпризом.
Райан высоко ценит работу своего бывшего одноклубника и верит, что "дьяволы" имеют все шансы обойти "Челси" и "Арсенал" в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.
"Я не удивлен, насколько хорошо идут дела Оле. На любом уровне шесть побед подряд — это великолепное достижение. Само собой, каждый говорит, что они были обязаны выигрывать такие матчи, но это были довольно непростые матчи — например, выезды к "Ньюкаслу" и "Тоттенхэму".
"Оле великолепно себя проявляет, как и игроки. Каждый стремится быть лучше. Теперь здесь другая атмосфера. Я посетил пару матчей, и это было блестяще — я имею ввиду манеру, в которой они побеждают, забивая много голов".
"Затем им пришлось потрудиться, чтобы добыть результат в гостях у "Тоттенхэма". В первом тайме мы был великолепны, а во втором тайме удивительным образом сыграл Давид Де Хеа, вдобавок нам немного повезло. Иногда тебе требуется удача, чтобы выигрывать матчи".
"Я убежден, что топ-4 досягаема для "Манчестер Юнайтед". Когда ты набираешь такой ход на этой стадии сезона, тебя сложно остановить. "Челси" играет с "Арсеналом" в субботу, а мы противостоим "Брайтону", и в этом может быть наш шанс еще приблизиться к "Челси".
"Если вы оглянетесь на месяц назад, то о погоне за "Челси" не могло быть и речи. Когда это меняется за столь короткое время, то топ-4 определенно должна быть твоей целью. Вместо того, чтобы оглядываться назад, мы устремлены вперед, и это замечательно наблюдать", — пишет Гиггз в своей колонке в Sky Sports.
19.01.2019 06:00
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