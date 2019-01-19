Погба: "Сульшер вернул нас ко временам Фергюсона"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба чувствует, что тренеру Оле Гуннару Сульшеру удалось воссоздать атмосферу времен сэра Алекса Фергюсона.
После своего назначения в декабре Сульшер выиграл шесть матчей из шести возможных. При норвежце команда принялась демонстрировать футбол своих лучших образцов из прошлого, поэтому параллели с велики Фергюсоном напрашиваются сами собой.
"Оле как будто вернулся домой. Он знает этот клуб. По сути ничего не изменилось, он просто вернул нас ко временам Фергюсона. Тренировки и то, как мы используем мяч — все это, как в прежние времена".
"Оле всегда был улыбчив, он близок к игрокам и понимает их. Теперь уважение к нему немного выше, но он остается прежним человеком".
"У нас есть свои цели, и мы должны подняться выше. Нам по силам ворваться в топ-4. Мы знаем, что можем это сделать", — сообщил Погба BBC.
19.01.2019 00:05
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Да ты у Фёргюсона то и не играл, от куда тебе знать про атмосферу. Ты сбежал от Фёргюсона и его атмосферы в Турин.
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вот когда тебя выпнут и начнут грести трофеи, то тогда и можно говорить о временах Фергюсона
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