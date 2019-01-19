Погба: "Сульшер вернул нас ко временам Фергюсона"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба чувствует, что тренеру Оле Гуннару Сульшеру удалось воссоздать атмосферу времен сэра Алекса Фергюсона.

После своего назначения в декабре Сульшер выиграл шесть матчей из шести возможных. При норвежце команда принялась демонстрировать футбол своих лучших образцов из прошлого, поэтому параллели с велики Фергюсоном напрашиваются сами собой.



"Оле как будто вернулся домой. Он знает этот клуб. По сути ничего не изменилось, он просто вернул нас ко временам Фергюсона. Тренировки и то, как мы используем мяч — все это, как в прежние времена".



"Оле всегда был улыбчив, он близок к игрокам и понимает их. Теперь уважение к нему немного выше, но он остается прежним человеком".



"У нас есть свои цели, и мы должны подняться выше. Нам по силам ворваться в топ-4. Мы знаем, что можем это сделать", — сообщил Погба BBC.