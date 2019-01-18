Арнаутович может уехать в Гуанчжоу вместо Шанхая

Марко Арнаутович В борьбу за нападающего "Вест Хэма" Марко Арнаутовича, выведенного из состава на матч Премьер-Лиги против "Борнмута" в субботу, вступил еще один китайский клуб.

Напомним, на прошлой неделе "молотобойцы" отклонили предложение "Шанхай СИПГ" в 35 миллионов фунтов о покупке Арнаутовича, чем сильно расстроили Марко.

Однако затем главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини смягчил позицию и заявил, что 29-летний игрок сборной Австрии может уйти по правильной цене.

Вместо того, чтобы дождаться улучшенного предложения из Шанхая, "Вест Хэм" может отправить Арнаутовича в Гуанчжоу. По информации Sky Sports, исполнить китайскую мечту Марко вызвался "Гуанчжоу Эвергранд".

Также сегодня стало известно, что Арнаутович пропустит субботний выезд к "Борнмуту". Марко находится в неважном психологическом состоянии, а потому Пеллегрини решил оставить такого игрока дома.


Метки Арнаутович, Вест Хэм, Гуанчжоу Эвергранд

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 172

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. van-der-slav 18.01.2019 23:01 # van-der-slav
    поиграет полгода-год и вернется к какому нибудь дну из апл

    (ответить)

  2. ccchelsea 18.01.2019 23:01 # ccchelsea
    Крутой игрок, хотелось бы его и дальше лицезреть в АПЛ.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: