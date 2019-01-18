Арнаутович может уехать в Гуанчжоу вместо Шанхая

В борьбу за нападающего "Вест Хэма" Марко Арнаутовича, выведенного из состава на матч Премьер-Лиги против "Борнмута" в субботу, вступил еще один китайский клуб.

Напомним, на прошлой неделе "молотобойцы" отклонили предложение "Шанхай СИПГ" в 35 миллионов фунтов о покупке Арнаутовича, чем сильно расстроили Марко.



Однако затем главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини смягчил позицию и заявил, что 29-летний игрок сборной Австрии может уйти по правильной цене.



Вместо того, чтобы дождаться улучшенного предложения из Шанхая, "Вест Хэм" может отправить Арнаутовича в Гуанчжоу. По информации Sky Sports, исполнить китайскую мечту Марко вызвался "Гуанчжоу Эвергранд".



Также сегодня стало известно, что Арнаутович пропустит субботний выезд к "Борнмуту". Марко находится в неважном психологическом состоянии, а потому Пеллегрини решил оставить такого игрока дома.