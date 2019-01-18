Гвардиола: "Уважаю Бьелсу, как и прежде"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не перестал уважать своего коллегу Марсело Бьелсу из "Лидса после шпионского скандала, да и сам шпионил за соперниками, когда работал в "Барселоне" и "Баварии".

В данный момент Футбольная Лига проводит расследование в отношении лидеров Чемпионшипа после того, как их разведчик был пойман на базе "Дерби". Бьелса не стал кривить душой и честно признался, что шпионит за всеми своими соперниками по дивизиону.



Гвардиола в "Сити" предпочитает обходиться без шпионажа, но не видит в этом ничего зазорного.



"В других странах каждый шпионит друг за другом. Такова культура клубов. Это стало частью клубов. Это происходит не потому, что тебя заставляют шпионить — так устроены лиги".



"Когда мы тренировались в "Баварии", но возвышенностях сидели люди с камерами и смотрели, чем мы занимаемся. Каждый делает это. Но я не собираюсь никого посылать, чтобы шпионить за "Хаддерсфилдом"!



"Я не знаю, другая ли здесь культура. Здесь это сложнее. Здесь тренировочный процесс более приватный. Здесь занимаются за закрытыми дверьми. Но в других странах, где я был прежде, шпионит каждый".



"В "Барселоне" у нас был бункер — следить за нами было невозможно. Примерно так это и в "Сити".



"Я не видел всю пресс-конференцию Марсело, но видел лучшие моменты. Мое уважение к нему остается прежним. Он все четко рассказал. Я восхищаюсь тем, чего он добился в прошлом. Почему я должен изменить свое мнение? Я немного его знаю и отношусь к нему, как и прежде. Но позицию Фрэнка Лэмпарда я тоже понимаю".



"Ни один тренер не переваривает столько информации к одному матчу, как Бьелса. Он знает про каждого игрока и про каждое движение. То, что он делает — это уникально".



"Я не могу говорить за других, но правда в том, что каждый хочет знать о других — не только в футболе, но и обществе. Каждый шпионит друг за другом. Люди хотят знать, что происходит с тем или иным человеком. Каждому любопытно, что говорят другие", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.