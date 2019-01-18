Антони Мартиаль на пороге нового контракта с "Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль близок к подписанию нового контракта на пять лет.

Прошлым летом будущее Мартиаля на "Олд Траффорд" выглядело крайне туманно, однако с течением времени Антони смог вернуть доверие Жозе Моуриньо и доказал свою ценность для команды, а теперь пытается произвести впечатление на сменщика португальца Оле Гуннара Сульшера.



Еще в октябре стало известно, что Антони отклонил предложение "Юнайтед" о новом контракте, из-за чего недавно клубу пришлось воспользоваться своей опцией и продлить действующее соглашение игрока на 12 месяцев — до июня 2020.



Как ни странно, после увольнения Моуриньо 23-летний француз отбросил мысли насчет смены клуба и выразил готовность связать свое будущее с "Юнайтед". По информации Sky Sports, после случившегося прорыва в переговорах сторонам остается уладить лишь заключительные детали.